Stan Wawrinka se retira bañado en amor a medida que la edad le niega un último romance en París.

Noventa minutos en la última danza de GaÃ«l Monfils en la ciudad de su nacimiento, parecía que nada podría detener lo inevitable. Monfils lucía cada milisegundo de sus 39 años cuando fue completamente superado durante dos sets. Un final olvidable para su historia de amor con Roland Garros.

A lo largo de los últimos 21 años, sin embargo, olvidable sería la última manera de describir su presencia en este evento. Ha sido el arquitecto de tantos días y noches delirantes en París, un imán de drama, espectáculo y alegría desenfrenada. No fue sorprendente ver a Monfils, un icono del espectáculo, luchar con todo lo que tenía, arrastrándose de regreso a un concurso desordenado y turbulento antes de que fuera vencido físicamente por sus propios esfuerzos significativos.

A medianoche, Monfils finalmente sucumbió 6-2, 6-3, 3-6, 2-6, 6-0 ante su compatriota Hugo Gaston en la primera ronda de Roland Garros, una derrota que marcó el final de su tiempo en su torneo de Grand Slam en casa.

Puede haber habido dos franceses compitiendo en la cancha, pero la multitud solo tenía ojos para su compatriota. Animaron a Monfils y solo a Monfils, animándose al más mínimo indicio de esperanza. Durante dos sets, hubo poco que aplaudir.

Sin embargo, incluso cuando Gaston se acercaba a una ventaja de dos sets, había indicios de que algo estaba mal cuando tomó dos pausas médicas seguidas rápidamente. Con su oponente visiblemente luchando y su audiencia animándolo, Monfils aprovechó esta gran oportunidad y encontró una manera de volver al partido. Sin embargo, después de haber invertido un esfuerzo inmenso para nivelar el concurso, Monfils comenzó a tener problemas con una lesión en el pie. No tenía más que dar en el último set, cojeando a través de él mientras su oportunidad de victoria se escapaba.

Monfils fue observado por su esposa, Elina Svitolina, que después de ganar su épico partido de primera ronda por la tarde, se emocionó al ver la última aparición de su esposo en París. Otras caras conocidas estaban esparcidas alrededor de los terrenos, incluyendo su familia, amigos y antiguos colegas.

Una ceremonia de despedida emocional siguió, liderada por la directora del torneo, Am´lie Mauresmo, y Gilles Moretton, presidente de la Federación Francesa de Tenis, mientras Monfils se dirigía a todos sus seres queridos y colaboradores. Estaba acompañado en la cancha por Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga y Richard Gasquet, los tres hombres cuyas carreras estarán siempre entrelazadas con la suya. “Cada año vengo a jugar a Roland Garros, y tengo escalofríos,” dijo Monfils. “Es mágico aquí. Es increíble, único, excepcional. Realmente los voy a extrañar.”

Deja un legado significativo en su ciudad. Junto con un ranking máximo de No. 6, 13 títulos y semifinales en Roland Garros y el Abierto de los Estados Unidos, la longevidad de la carrera de Monfils ha sido uno de los pilares de sus logros profesionales. El año pasado, se convirtió en el hombre más viejo en ganar un título de la ATP, triunfando en el evento de Auckland 250. Sin embargo, el tiempo llega para todos, y esta actuación simplemente refleja que su tiempo ha llegado.

Lunes fue un día de despedidas. Siete horas antes, fue el momento de Stan Wawrinka, ya que terminó su carrera en Roland Garros con una dura derrota de 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 ante Jesper de Jong de los Países Bajos, un afortunado perdedor.

Este será el último partido y momento de la carrera de Wawrinka en la arcilla parisina, ya que el tres veces campeón de Grand Slam, ganador aquí en 2015, también se retirará al final de la temporada después de una distinguida carrera de 25 años. Su derrota fue igualmente conmemorada con una ceremonia emotiva. “Es difícil, es difícil,” dijo Wawrinka, con lágrimas en los ojos. “No quiero despedirme de ustedes aquí.”

En muchos sentidos, este fue un momento adecuado. Monfils y Wawrinka se enfrentaron por primera vez hace 19 años y, a lo largo de casi dos décadas de estar cerca el uno del otro, formaron una estrecha amistad. Incluso mientras contemplaba los últimos meses de su propia carrera, Wawrinka tenía muchas palabras para su viejo amigo. “La amistad, no necesitas explicar la amistad, ¿verdad? Es algo natural, que viene naturalmente. Su personalidad, mi personalidad, nos llevamos bien juntos. Con los años pasando, nos conocimos. Cuando no estábamos en las canchas, hablábamos sobre algo más. Nos veíamos bastante frecuentemente.”

“La amistad no es algo que se describa. GaÃ«l es alguien excepcional y creo que es como yo. Él es honesto. No necesitamos representar un papel. Nos llevamos bien, muy bien juntos. Estábamos muy felices el uno por el otro cuando ganaba, e incluso cuando jugábamos juntos, nunca hubo ninguna rivalidad. Y por supuesto, cada uno de nosotros quería tener la mejor carrera que pudiéramos tener, pero ambos estábamos muy felices cuando el otro estaba ganando.”