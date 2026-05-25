NBA: San Antonio Spurs luchan para ganar el Juego 4 y empatar las Finales de la Conferencia Oeste

Los San Antonio Spurs nivelaron las finales de la Conferencia Oeste 2-2 con una victoria de 103-82 sobre el Oklahoma City Thunder en el Juego 4, inspirados por otra destacada actuación de Victor Wembanyama.

La estrella francesa produjo 33 puntos, ocho rebotes, cinco asistencias y tres tapones mientras los Spurs respondieron a su derrota abrumadora en el Juego 3 para recuperar el impulso a su favor.

Los Spurs salieron con una intensidad mucho mayor desde el inicio y Wembanyama estableció inmediatamente el tono en ambos lados de la cancha.

Enterró un triple de 27 pies solo 24 segundos después del inicio del partido antes de rechazar un intento de clavada de Chet Holmgren momentos después.

Wembanyama anotó o asistió en 17 puntos solo en el primer cuarto y en un momento superó a Oklahoma City por 11-8 él solo durante el tramo inicial.

Su mitad destacada culminó con un impresionante buzzer-beater de 40 pies desde cerca de la mitad de la cancha, el lanzamiento de campo más largo hecho por un jugador de los Spurs en los playoffs desde que se lleva registro en 2014.

“Siento que con quienes somos, necesitamos empezar los partidos así”, dijo Wembanyama después. “Solo pensaba en disparar para anotar. No estaba jugando”.

Los Spurs también ofrecieron una de sus mejores actuaciones defensivas de la postemporada.

Un esfuerzo colectivo liderado por Stephon Castle, Fox, Devin Vassell y Dylan Harper ayudó a contener a Shai Gilgeous-Alexander, quien terminó con 19 puntos en 6 de 15 tiros.

Los Spurs interrumpieron repetidamente el ritmo de Oklahoma City y mantuvieron al Thunder con solo un triple anotado en la primera mitad.

En un momento, los visitantes pasaron más de cinco minutos sin anotar en el primer cuarto mientras San Antonio construía una ventaja de 25 puntos.

“No prestamos mucha atención a los detalles mejor que en el Juego 3”, dijo Castle. “Golpear primero alimenta la energía en todo el equipo, especialmente en defensa”.

Oklahoma City nunca se recuperó verdaderamente del mal comienzo a pesar de cierta resistencia de su elenco de apoyo.

Los Thunder estaban una vez más sin Jalen Williams debido a dolores en el tendón de la corva y tuvieron problemas ofensivos graves durante la primera mitad.

Alex Caruso intentó provocar una respuesta después de entrar desde el banquillo temprano en el juego, mientras que los suplentes Jared McCain y Jaylin Williams proporcionaron algo de energía tan necesaria, pero el déficit era demasiado grande para superarlo.

La victoria deja las finales de la Conferencia Oeste empatadas 2-2 y se dirigen a un Juego 5 crucial en Oklahoma City.

La última exhibición de Wembanyama también lo vio establecer un récord de puntos en una postemporada para un jugador de los Spurs, superando la marca anterior de Stephen Jackson de 2003.

También se unió a Bill Walton como los únicos jugadores desde que los bloqueos se convirtieron en una estadística oficial en 1974 en registrar al menos 300 puntos, 150 rebotes y 50 bloqueos en su primera campaña de playoffs.

A pesar de la victoria, Wembanyama insistió en que los Spurs se mantienen con los pies en la tierra.

“Fue nuestro primer déficit en una serie de playoffs, y simplemente respondimos”, dijo.

“La serie está lejos de terminar”.

[Context: San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder se enfrentan en la final de la Conferencia Oeste. Victor Wembanyama es una estrella emergente en la NBA.] [Fact Check: Verificar el récord de Victor Wembanyama como el jugador que anotó más puntos en su primera postemporada con los Spurs y su comparación con Bill Walton.]