¿Cuándo son más útiles los mercados de predicción? Evercore ISI tiene una fórmula.

La fórmula de los mercados de predicción, según los estrategas de Evercore ISI, es que sean mercados de alto volumen y a corto plazo que planteen preguntas simples con reglas claras de resolución. Encabezados por Julian Emanuel, encontraron que los contratos con mayor volumen producen probabilidades más confiables que los mercados más superficiales. De manera similar, los contratos más cercanos a su fecha de vencimiento mostraron una probabilidad más fuerte en comparación con un contrato a largo plazo.

A pesar del crecimiento, evitaron llamar a los mercados de predicción una estrella polar. “Su limitación es que no descubren tanto el futuro como revelan lo que la multitud cree”, escribieron los estrategas en un informe del 17 de mayo. También encontraron que la mayoría de los contratos tienen bajo volumen, con solo alrededor del 8% de los eventos en Kalshi y Polymarket llegando a $1 millón en volumen.

Evercore señaló que los mercados de predicción prosperan en eventos macro caóticos, ya que responden a titulares o momentos de la vida real en comparación con las herramientas de pronóstico tradicionales que pueden enfrentarse a “errores de encuestas, sesgos de expertos o juicios subjetivos”. También destacaron que la diversidad de traders puede ser un inconveniente, ya que las razones para operar varían desde el entretenimiento hasta la cobertura, lo que puede “contaminar” el precio del mercado.

Los estrategas también advirtieron que un mercado delgado, que de repente es manipulado por un trader grande, puede engañar sobre el resultado del mercado. Los mercados con un resultado objetivo en lugar de uno ambiguo pueden impactar en qué tan buenos son los mercados de predicción para detectar la probabilidad del evento, especialmente en eventos geopolíticos.

Además, mencionaron que los mercados con preguntas simples también tienen sus desventajas, ya que los contratos simplificados pueden no captar el panorama completo de un evento real. Los estrategas dijeron que los mercados de predicción despegaron debido a la atención institucional, su infraestructura, la amplitud de contratos y la decisión de la CFTC en 2024 de aprobar contratos relacionados con elecciones en Kalshi.

Elige CNBC como tu fuente preferida en Google y nunca te pierdas un momento de la fuente más confiable en noticias de negocios.