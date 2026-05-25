Barbra Streisand envía un mensaje de video de agradecimiento al Festival de Cine de Cannes por la Palme de Honoraria: ¡Merci Beaucoup y Vive La Cinema!

Una lesión en la rodilla pudo haber mantenido a Barbra Streisand alejada de Cannes este año, pero no fue suficiente para evitar que enviara un mensaje de video especial para la ceremonia de clausura del festival, donde fue honrada en ausencia con la Palme d’Or.

La estatuilla fue llevada al escenario por Isabelle Huppert, quien pronunció un discurso destacando los logros de Streisand en el cine, la música y el escenario, así como su apoyo a la comunidad LGBTQ+ y a las minorías religiosas y étnicas. Luego se proyectó un video con clips de “The Way We Were,” “The Mirror Has Two Faces,” “Nuts,” “A Star is Born,” “Up the Sandbox” y “Funny Girl,” antes de que la propia icono apareciera en la gran pantalla del Palais ante un público encantado.

En un extenso mensaje, Streisand reveló cómo se enamoró de las películas extranjeras gracias a un cine cerca de su escuela secundaria que mostraba películas en blanco y negro de François Truffaut, Ingmar Bergman, Federico Fellini y Akira Kurosawa. “Quedé hipnotizada por esas imágenes en la pantalla,” dijo. “Eran tan poderosas que todavía están en mi cabeza. Quería ser actriz y vivir en esos otros mundos más interesantes.”

Años más tarde como actriz, dijo que se dio cuenta de que siempre estaba “viendo la película como un todo” y hacía muchas preguntas y sugerencias. “En ese momento no me di cuenta, pero pensaba como un director. Trataba de averiguar cómo contar la historia. Y tenía historias que quería contar.”

Entre esas historias estaba “Yentl” de 1981, su debut como directora, por el cual Streisand se convirtió en la primera mujer en ganar el Globo de Oro al mejor director. Pero fue una película que dijo que fue muy difícil de sacar adelante.

“Pasión”, dijo que tenía para hacer “Yentl”, algo compartido entre los cineastas presentes en Cannes.

“En este mundo volátil y loco que parece más fragmentado cada día, es reconfortante ver las películas cautivadoras en este festival, realizadas por artistas de muchos países,” dijo. “El cine tiene esa capacidad mágica de unirnos, abriendo nuestros corazones y mentes. Estoy muy orgullosa de ser parte de esta comunidad, así que ¡muchas gracias y viva el cine!”

Se esperaba que Streisand asistiera a Cannes para recoger la Palme honoraria en persona, pero a mitad del festival anunció que le habían aconsejado que no viajara.

“Por consejo de mis médicos, mientras sigo recuperándome de una lesión en la rodilla, lamentablemente no puedo asistir al Festival de Cannes este año,” dijo en un comunicado el domingo. “Pero estoy profundamente honrada de recibir la Palme d’Or honoraria y había estado esperando con ansias celebrar las películas destacadas de la 79ª edición.”

Añadió: “También estaba emocionada por pasar tiempo con colegas a quienes admiro mucho, y por supuesto, regresar a Francia, un lugar que siempre he amado. Aunque lamento no poder estar allí en persona, quiero extender mis más cálidas felicitaciones a todos los cineastas de todo el mundo cuyo talento extraordinario y visión creativa son celebrados este año. Mi más sincero agradecimiento al Festival, y a todos los que continúan apoyando y defendiendo el arte del cine.”

Streisand es la tercera receptora de la Palme d’Or honoraria este año junto al legendario cineasta de “El Señor de los Anillos” Peter Jackson en la noche de apertura y John Travolta, quien fue sorprendido con el premio tras el estreno de su debut como director “Propeller One-Way Night Coach.”

“Esto va más allá del Oscar,” dijo Travolta entre lágrimas. “No puedo creerlo. Esto es lo último que esperaba.”