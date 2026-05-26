Davor Savići. Foto: Radio Liberty

Ucrania: pruebas de implicación de Davor Savići en crímenes de guerra

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU) y analistas de la Inteligencia de Defensa de Ucrania (DIU) han recopilado pruebas de la implicación del mercenario serbio Davor Savići en crímenes de guerra durante la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania.

Fuente: Plataforma en línea “El Libro de los Verdugos”

Detalles: La investigación acusa a Savići de maltrato a civiles durante la ocupación de los distritos de Vyshhorod y Bucha de la Oblast de Kyiv en febrero-marzo de 2022.

Dos episodios clave involucrados.

El 3 de marzo de 2022, en el pueblo de Fedorivka, las fuerzas rusas lideradas por Savići descubrieron a un residente local que se había refugiado de los ataques en una tubería de hormigón junto con otras personas.

Según los investigadores, Savići ordenó al hombre que se desnudara hasta la ropa interior. Los soldados le quitaron el teléfono, le ataron las manos con una brida de plástico, le pusieron un gorro en los ojos y lo llevaron a un bosque entre los pueblos de Shybene y Krasnyi Rih.

Allí, el hombre fue atado a un árbol y se colocó una granada entre su espalda y el tronco del árbol con el pasador sacado, obligándolo a permanecer amenazado de muerte durante unas dos horas.

Luego, el hombre fue llevado a una tienda de campaña para interrogatorio. Según los investigadores, Savići exigió información sobre la ubicación de las Fuerzas Armadas de Ucrania y obligó al hombre a hacer declaraciones falsas para los medios rusos.

Cuando el hombre se negó, Savići supuestamente lo golpeó con la culata de un rifle en las piernas y, después de que cayera, en la cabeza y la espalda. Posteriormente, se obligó al hombre a cavar una fosa de aproximadamente un metro por un metro, donde estuvo ilegalmente retenido del 3 al 9 de marzo en temperaturas bajo cero casi sin comida ni agua.

El 5 de marzo de 2022, en el asentamiento de tipo urbano de Ivankiv, las fuerzas rusas entraron ilegalmente en el apartamento de una residente local y la detuvieron. Las manos de la mujer fueron atadas con una brida de plástico; la llevaron a un bosque cerca del pueblo de Shybene y la mantuvieron en una furgoneta hasta el 8 de marzo.

El 6 de marzo fue llevada para ser interrogada por Savići. Según los investigadores, exigió información sobre las Fuerzas Armadas de Ucrania y obligó a la mujer a participar en una entrevista escenificada con fines de propaganda. Para intimidar a la mujer, Savići la amenazó con violencia y simuló golpearla con una silla.

El 22 de mayo, se le notificó formalmente una sospecha conforme al Artículo 438 del Código Penal de Ucrania. Las acciones de Savići se clasificaron en el Artículo 28.2 y el Artículo 438.1 del Código Penal de Ucrania – violación de las leyes y costumbres de la guerra.

Detalles sobre el criminal de guerra: Davor Dragoljubović Savići (nacido el 10 de enero de 1980) es nativo de Banovići, Bosnia y Herzegovina, de etnia serbia. Reside en Khimki, Rusia, y posee doble ciudadanía de la Federación de Rusia y Bosnia y Herzegovina.

Tiene el rango de coronel en la compañía militar privada (PMC) Redut.

Anteriormente sirvió en la formación paramilitar serbia Guardia Voluntaria Serbia (Tigres de Arkan), donde usaba el alias Elvis. Según la investigación, mientras servía en esta formación, se le sospechaba de matar a cinco civiles en Kosovo el 14 de diciembre de 1998 en la ciudad de Peć y de estar involucrado en la organización de una explosión en Montenegro que mató a seis personas el 30 de enero de 2001 en la ciudad de Berane. Fue absuelto en 2008.

En 2014, Savići volvió a llamar la atención de los medios como participante en una unidad de “voluntarios” serbios involucrados en la ocupación de partes de las oblasts de Donetsk y Luhansk.

Luego se le vio en fotos y videos conjuntos con los mercenarios de PMC Wagner en Siria. En las grabaciones, según la investigación, las personas son dirigidas con los nombres “Savići” y “Lobo”.

En febrero-marzo de 2022, comandaba la unidad de sabotaje y reconocimiento Volki (Lobos), que operaba como parte del grupo militar oriental de Rusia. La unidad participó en la ocupación de asentamientos en las oblasts de Zhytomyr y Kyiv.

Después de sufrir pérdidas significativas en otoño de 2022, la unidad fue retirada a territorio ruso y reforzada con personal de otras unidades de PMC Redut. Entre noviembre de 2022 y enero de 2023, la unidad fue reorganizada en la 1ª Brigada de Reconocimiento y Asalto Voluntario Volki, que se incorporó al Cuerpo de Voluntarios.