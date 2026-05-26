Burlar y degradar a civiles en conflictos armados es una clara violación del derecho internacional

Burlar y degradar a civiles en conflictos armados es una clara violación...

Llevar ayuda a los civiles en Gaza no equivale a una “participación directa en hostilidades”. De hecho, la Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Israel permitir la entrada de ayuda a Gaza dada sus obligaciones bajo la Convención sobre el Genocidio.

En un video publicado por el Ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, el miércoles por la noche, se muestra a activistas detenidos de decenas de países arrodillados en el suelo con la frente en el suelo y las manos atadas detrás de la espalda.

Algunos de los activistas, que habían sido interceptados por las fuerzas israelíes en una flotilla en el Mar Mediterráneo, son luego empujados y arrastrados por el personal israelí. Ben-Gvir se le ve agitando una bandera israelí y burlándose de ellos.

El video en su cuenta de X tenía un mensaje simple en inglés: “Bienvenidos a Israel”.

El video desató una amplia condena internacional. La Ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, lo calificó de “impactante e inaceptable”, mientras que la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo que el trato a los detenidos era “degradante y erróneo”.

Incluso Mike Huckabee, el embajador de Estados Unidos en Israel y un firme partidario del Primer Ministro Benjamín Netanyahu, calificó las acciones de Ben-Gvir de “despreciables”, diciendo que había “traicionado la dignidad de su nación”.

Netanyahu mismo también reprendió públicamente a Ben-Gvir. Dijo que Israel tenía el derecho de detener la flotilla, pero el comportamiento del ministro dañó la imagen de Israel y no reflejó los valores del país.

A pesar de que abogados internacionales como yo hemos expresado preocupación al respecto en varias ocasiones, vale la pena repetirlo: el derecho internacional importa en las zonas de conflicto.

Entonces, ¿qué obligaciones tiene Israel de tratar a los detenidos por sus fuerzas, y el país violó la ley?

¿Por qué fueron detenidos los activistas?

Las fuerzas israelíes comenzaron a interceptar la flotilla Global Sumud con destino a Gaza el lunes en aguas internacionales frente a la costa de Chipre. Docenas de botes fueron detenidos cuando intentaban desafiar el bloqueo marítimo de Gaza por parte de Israel.

La flotilla llevaba supuestamente a más de 400 activistas de más de 40 países. A bordo se encontraban voluntarios humanitarios, personal médico, activistas por la paz y figuras de la sociedad civil. Los organizadores dijeron que las embarcaciones llevaban suministros de ayuda humanitaria, incluidos alimentos, medicinas y otras ayudas destinadas a los civiles palestinos afectados por la guerra y el bloqueo de Gaza.

Israel disputó el propósito de entrega de ayuda de la flotilla y la describió como “una maniobra de relaciones públicas al servicio de Hamás”.

Después de que los que iban a bordo fueran arrestados, supuestamente fueron objeto de violencia, con algunos de ellos sufren de costillas rotas y otras lesiones.

En una publicación en X, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel afirmó que Israel estaba actuando conforme a la ley internacional.

¿Qué dice la ley?

Según el derecho internacional humanitario, quienes estén involucrados en el transporte y distribución de suministros de ayuda deben ser respetados y protegidos durante los conflictos armados. Deben ser tratados como civiles siempre que no participen directamente en hostilidades.

Llevar ayuda a los civiles de Gaza no equivale a “participación directa en hostilidades”. De hecho, la Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Israel permitir la entrada de ayuda a Gaza dada sus obligaciones bajo la Convención sobre el Genocidio.

El derecho internacional humanitario también establece que los civiles no pueden ser detenidos arbitrariamente en zonas de conflicto. Si los civiles son detenidos, sin embargo, tienen derechos particulares según el derecho internacional. Deben:

El internamiento de civiles solo está permitido cuando sea “absolutamente necesario” por razones de seguridad. Debe finalizar una vez que esas razones ya no existan.

Además, los civiles detenidos durante conflictos armados deben ser tratados humanamente en todo momento.

Deben ser protegidos de:

La frase “curiosidad pública” históricamente se ha entendido como prohibir exhibiciones humillantes de detenidos con fines propagandísticos, de intimidación o espectáculo público.

Los ataques intencionales contra personal humanitario pueden constituir crímenes de guerra según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

¿Por qué esto es importante?

La humillación pública y el trato degradante de los activistas mostrado en las imágenes deben ser examinados e investigados. Y los funcionarios israelíes deben cumplir con sus obligaciones bajo la ley.

Estas protecciones existen precisamente para preservar un estándar mínimo de humanidad durante el conflicto, y para garantizar que los civiles y los actores humanitarios no sean despojados de su dignidad por teatro político, intimidación o castigo.

Cuando se normaliza o se deja sin desafío tal conducta, se corre el riesgo de socavar el marco legal internacional más amplio diseñado para proteger a todos los civiles atrapados en un conflicto armado.

Shannon Bosch es Profesora Asociada de Derecho en la Universidad Edith Cowan.

Este artículo es republicado de The Conversation bajo una licencia Creative Commons. Lee el artículo original.

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