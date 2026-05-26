Las perspectivas se desvanecen para el inminente fin de la guerra en Irán a medida que se reinician los ataques.

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AFP vía Getty Images



La perspectiva de un acuerdo inminente para poner fin a la guerra en Irán se desvaneció el martes cuando Israel dijo que estaba intensificando los ataques en Líbano contra Hezbollah respaldado por Irán y las fuerzas armadas de EE. UU. bombardearon barcos iraníes y sitios de lanzamiento de misiles.

El portavoz del Comando Central de EE. UU., Capitán Tim Hawkins, dijo en un comunicado el lunes que los barcos de Irán estaban “intentando colocar minas” y el ejército actuó en “autodefensa”.

“El Comando Central de EE. UU. continúa defendiendo nuestras fuerzas mientras usa moderación durante el alto el fuego en curso”, dijo Hawkins.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán dijo el martes que sus defensas aéreas habían derribado un dron estadounidense y disparado contra un avión de combate que ingresó al espacio aéreo iraní.

En un post en una cuenta de Telegram vinculada a las fuerzas de seguridad, el IRGC dijo que tres iraníes habían muerto en un ataque de EE. UU. al sur de la isla de Lark.

Los ataques se produjeron mientras los negociadores continuaban las conversaciones en Qatar para negociar un acuerdo que ponga fin a las hostilidades.

El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dijo el martes que negociar un acuerdo para poner fin a la guerra en Irán podría “llevar unos días”.

El Presidente Trump pareció preparar el terreno para el rechazo de los países árabes del Golfo que originalmente habían dado la bienvenida al acuerdo inicial con Irán al plantear una nueva demanda de que Arabia Saudita, Pakistán y otros se adhieran a los Acuerdos de Abraham, un conjunto de acuerdos diplomáticos de 2020 que establecen vínculos con Israel.

Arabia Saudita vinculó cualquier normalización de relaciones con Israel con el reconocimiento de un estado palestino.

En un post en redes sociales el lunes, Trump escribió: “Después de todo el trabajo realizado por Estados Unidos para intentar armar este rompecabezas muy complejo, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, se unan simultáneamente a los Acuerdos de Abraham”.

Arabia Saudita ha vinculado la normalización de los lazos con Israel con el reconocimiento de un estado palestino.

El martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán acusó a EE. UU. de piratería contra buques comerciales iraníes en los últimos dos días y calificó los ataques de EE.UU. como “una violación flagrante del alto el fuego”.

“La comisión de estos actos agresivos simultáneamente con el proceso diplomático en curso mediado por Pakistán expuso una vez más la malicia y la mala fe del establecimiento gobernante de EE. UU. ante la nación iraní, los pueblos de la región y la comunidad internacional”, rezaba la declaración.

El alto el fuego actual fue negociado para permitir que Irán y EE. UU. negocien el fin de la guerra de EE. UU. e Israel en Irán.

En Líbano, un ataque israelí el lunes por la noche en la aldea de Mashghara en el valle de la Bekaa mató al menos a 11 personas, incluyendo a una mujer y dos niños, según el ministerio de salud libanés.

El Presidente Trump dijo el sábado que EE. UU. e Irán estaban muy cerca de concluir un memorando de entendimiento que detendría la guerra.

Pero funcionarios iraníes han dicho que aún existen serias discrepancias sobre algunos temas clave. Esas discrepancias incluyen la demanda de Irán de levantar las sanciones y desbloquear sus activos a cambio de la reapertura del Estrecho de Hormuz como parte de la fase inicial del acuerdo propuesto.

Trump dijo el lunes en un post en redes sociales que las negociaciones con Irán “avanzan bien”.

“Solo será un Gran Acuerdo para todos, o no habrá acuerdo en absoluto, ¡de vuelta al frente de batalla y disparando, pero más grande y más fuerte que nunca y nadie quiere eso!” escribió.

Funcionarios iraníes dijeron que la fase inicial destinada a reabrir la vía fluvial vital sería seguida por negociaciones sobre su programa nuclear, otra fuente de controversia en curso.

Irán dice que su programa nuclear es solo para fines pacíficos, mientras que EE. UU. acusa a Irán de intentar construir una bomba nuclear. Irán se ha negado a una demanda de EE. UU. de enviar uranio altamente enriquecido fuera del país.

Un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Nooshabadi, dijo el lunes que un posible acuerdo marco incluía el fin de la guerra en todos los frentes, incluida la guerra de Israel contra Hezbollah respaldado por Irán en Líbano.

Pero Israel se opone firmemente a poner fin a la guerra en Líbano. El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo el lunes que Israel intensificaría los ataques en Líbano, a pesar de un alto el fuego mediado por EE. UU. acordado el 17 de abril. La noticia provocó una nueva ola de residentes que abandonan los suburbios del sur de Beirut, donde Hezbollah tiene oficinas, temiendo más ataques.

Hezbollah está lanzando ataques contra las fuerzas israelíes en el norte de Israel y el sur de Líbano, donde Israel ha invadido. Israel dice que 22 soldados más un contratista militar y dos civiles han muerto en los ataques de Hezbollah.

El ministerio de salud del Líbano dice que casi 3.200 personas han muerto desde el inicio de la guerra el 2 de marzo, incluidas cientos de mujeres, niños y socorristas.

Más de un millón de personas han sido desplazadas por los combates y los ataques israelíes, que han nivelado pueblos enteros en el sur del Líbano, según el gobierno libanés y las agencias de la ONU.