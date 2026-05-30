Fracaso en el examen: Estudiantes indios se quejan en masa sobre errores de calificación en exámenes finales clave

Fracaso en el examen: Estudiantes indios se quejan en masa sobre errores...

Una indignación nacional ha estallado en la India después de que más de 400,000 estudiantes hayan solicitado copias de sus exámenes y hojas de respuestas en medio de protestas por errores en la calificación en los exámenes de fin de curso más importantes del país.

En días posteriores a la publicación de los resultados del examen de grado 12, los estudiantes comenzaron a reportar discrepancias en las calificaciones que vincularon a un nuevo sistema de calificación digital.

La Junta Central de Educación Secundaria (CBSE) administrada por el gobierno dice que ha recibido solicitudes de 1.1 millones de copias de hojas de respuestas de más de 400,000 estudiantes para verificar los resultados. Al menos 1.7 millones de estudiantes se presentaron a los exámenes de grado 12, fundamentales para las admisiones universitarias.

La junta dice que el nuevo sistema de calificación en pantalla (OSM) tiene como objetivo reducir los errores humanos y aumentar la eficiencia. Sin embargo, muchos estudiantes dicen que ha resultado en calificaciones incorrectas.

En el nuevo sistema, se escanean copias físicas de las hojas de respuestas y se cargan a un portal en línea para que los docentes las evalúen, con un software que calcula la calificación total.

Algunos estudiantes dijeron que las hojas de respuestas escaneadas estaban incompletas o faltaban páginas, mientras que otros reportaron calificaciones incorrectas, escaneos borrosos y hojas de respuestas incorrectas.

Una madre, Geetu Moza, publicó en X que su hija había perdido al menos 30 puntos a pesar de tener respuestas que “coincidían exactamente con la respuesta oficial”.

“¿Las autoridades siquiera entienden lo que significan 30-35 puntos para un estudiante de Grado 12 cuyo futuro y proceso de admisión dependen de estas calificaciones?” dijo. “Esto está jugando con las carreras, la salud mental y el futuro de miles de estudiantes”.

El problema surgió cuando el estudiante de Delhi Vedant Srivastava dijo en una publicación viral que la hoja de respuestas del examen de física que le enviaron después de que la solicitara no era la suya. Dijo que la escritura era diferente y que la hoja contenía respuestas que él no había escrito.

“Estudié durante todo un año. Sacrifiqué el sueño, la tranquilidad, las salidas, todo por estos exámenes”, escribió. “Y ahora ni siquiera sé si mi examen real de física fue revisado”.

Días más tarde, la junta le envió por correo electrónico a Srivastava lo que llamó la “copia correcta” de su hoja de respuestas.

La queja de Srivastava desencadenó un torrente de historias similares de estudiantes, muchos compartiendo capturas de pantalla que mostraban calificaciones incorrectas, páginas faltantes o trabajos que no les pertenecían.

La junta anunció el nuevo sistema de calificación solo ocho días antes de que comenzaran los exámenes, dejando a los docentes luchando por adaptarse a un cambio importante en la calificación.

El ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, reconoció “algunas discrepancias” en el nuevo sistema. “Me hago responsable de esto y les aseguro que se encontrará una solución”, dijo.