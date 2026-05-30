Noticias del mundo en breve: Condenado el ataque con drones en Rumania, actualizaciones sobre Líbano y Sudán del Sur

Según las autoridades rumanas, el dron ruso ingresó al espacio aéreo rumano antes de estrellarse contra el techo de un edificio de apartamentos, provocando un incendio en el décimo piso. El incidente marca la primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania que un dron ruso ha golpeado un edificio residencial dentro de un Estado miembro de la OTAN, aunque se informa que varios drones han vagado en el espacio aéreo rumano en ocasiones anteriores desde que comenzó la invasión en 2022. “Condenamos enérgicamente cualquier ataque contra civiles e infraestructura civil, donde sea que ocurran”, dijo el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, hablando con los periodistas en la sesión informativa regular del mediodía en Nueva York.

Respuesta de Rumania Rumania ha calificado el incidente como una seria violación del derecho internacional y ha instado a los miembros del pacto de defensa de la OTAN a acelerar la transferencia de capacidades antidrones para fortalecer sus defensas. En respuesta, la OTAN condenó lo que describió como la imprudencia de Rusia y se comprometió a seguir fortaleciendo sus defensas contra las amenazas emergentes. Rusia ni ha confirmado ni negado la responsabilidad por el dron, supuestamente diciendo que se necesita realizar un “examen” del avión.

Violencia creciente en Líbano pone en riesgo vidas y sitios históricos El Coordinador Humanitario de la ONU para Líbano expresó su profunda alarma por la intensificación de las hostilidades entre militantes de Hezbollah y las fuerzas israelíes que han llevado a una “escalada espantosa de violencia, desplazamiento y pérdida humana”. Mientras tanto, la agencia de la ONU UNESCO ha expresado su alarma por daños a algunos de los monumentos nacionales más significativos de Líbano a medida que las hostilidades continúan escalando en todo el país. La agencia subrayó que los ataques al patrimonio cultural no solo dañan una historia irremplazable, sino que también privan a las comunidades de espacios compartidos vitales para la recuperación y la cohesión social.

Intensificación de la actividad militar La misión de paz de la ONU en el sur de Líbano, UNIFIL, continúa informando de una intensa actividad militar. Las operaciones humanitarias también enfrentan desafíos, con ataques que dañan las carreteras clave utilizadas para evacuaciones médicas y entregas de ayuda. Las órdenes de evacuación repetidas han obligado a muchas familias a huir de sus hogares en múltiples ocasiones, mientras que los funcionarios de ayuda advierten que los civiles siguen estando en mayor riesgo. Desde que la lucha se intensificó en marzo, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) y sus socios han distribuido más de 11 millones de comidas a las personas afectadas por el conflicto. En el Día Internacional de los Cascos Azules de la ONU, UNIFIL rindió homenaje a seis cascos azules fallecidos en las recientes hostilidades, mientras que el jefe de la misión reiteró que la diplomacia sigue siendo el único camino hacia un cese al fuego duradero.

El PMA intensifica la respuesta de emergencia en Akobo a medida que el hambre y la desnutrición catastróficas se profundizan Volviendo finalmente a Sudán del Sur, donde el PMA ha intensificado su respuesta de emergencia en Akobo East, brindando asistencia vital de alimentos y nutrición a cientos de miles de personas enfrentando un hambre y desnutrición catastróficas. La agencia tiene previsto continuar las operaciones mediante entregas aéreas, con más de 60 vuelos humanitarios que ya respaldan la respuesta.