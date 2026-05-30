El ejército de Estados Unidos golpea otro barco en el Pacífico, elevando el número de muertos por encima de 200

El ejército de los Estados Unidos anunció que llevó a cabo otro ataque el viernes contra un barco acusado de contrabando de drogas en el este del Océano Pacífico, matando a tres hombres en el tercer ataque de la semana y elevando el total de muertes por encima de 200 personas.

El Comando Sur de los Estados Unidos anunció el último ataque en la campaña de varios meses contra presuntos barcos de drogas que atraviesan el Mar Caribe y el este del Pacífico con su lenguaje habitual de que la embarcación estaba “involucrada en operaciones de narcotráfico” y operada por una organización terrorista designada. No proporcionó evidencia.

El Comando Sur dijo en su publicación en X que el ataque fue bajo la dirección del General Francis L. Donovan, el principal comandante de los Estados Unidos en América Latina, quien el viernes también se reunió con líderes militares cubanos cerca de la base naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo.

Si bien los anuncios en redes sociales del ejército siempre incluyen videos de los ataques, este parece ser el primero con las imágenes en color en lugar de en blanco y negro. El video muestra una pequeña embarcación flotando en el océano antes de ser golpeada y envuelta en una bola de fuego. Luego corta a lo que podría ser el barco en llamas, rodeado por una gran columna de paquetes u otros objetos dispersos alrededor de él en el agua.

El ataque eleva el total de muertes a 202 personas de la serie de ataques de los Estados Unidos que comenzaron a principios de septiembre, con otros dos ataques anunciados el martes y miércoles. La administración Trump ha declarado que los Estados Unidos están en conflicto armado con los cárteles de drogas latinoamericanos, afirmando que están detrás del flujo de drogas hacia las comunidades estadounidenses. Sin embargo, la administración no ha proporcionado evidencia definitiva de que las embarcaciones estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha provocado un debate sobre la legalidad de las operaciones.

Expertos y defensores de los derechos humanos, tanto en Estados Unidos como a nivel global, han planteado dudas sobre su legalidad, con Human Rights Watch y Amnistía Internacional señalando que los ataques equivalen a “asesinatos extrajudiciales ilegales”.

La Unión Americana de Libertades Civiles califica las afirmaciones de la administración Trump contra aquellos a quienes apunta como “acusaciones infundadas que siembran miedo”.