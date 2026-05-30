Rescatistas sacan primera persona atrapada de cueva inundada en Laos

Un equipo de buceadores especialistas dijo que sacaron a un hombre de una cueva inundada en el centro de Laos el viernes, mientras que otras cuatro personas seguían atrapadas con otras dos aún desaparecidas.

Siete nacionales de Laos habían ingresado a la cueva en la provincia de Xaisomboun para buscar oro, pero su salida estaba bloqueada, dejándolos atrapados por más de una semana.

Imágenes de video mostraron a los rescatistas guiando a un hombre cubierto de barro con una linterna en la cabeza desde la estrecha entrada de la cueva.

Reuters aún no había verificado el video en el momento de la redacción. El equipo dijo que les tomó aproximadamente 37 minutos llevarlo a través de los pasajes a salvo, según una publicación en Facebook. Los rescatistas dijeron que habían detenido las operaciones durante la noche mientras evaluaban a las cuatro personas restantes que habían encontrado, y planeaban reanudar la búsqueda de las dos finales. Un equipo de voluntarios de Tailandia se unió a los esfuerzos de rescate el domingo y se esperaba que más refuerzos llegaran el viernes, incluidos de Francia, Indonesia, Japón, Tailandia y Australia, publicó el grupo en Facebook.

Kengkard Bongkawong, un buceador de cuevas tailandés involucrado en la misión, dijo en una publicación en Facebook el viernes que la salud de los supervivientes estaba deteriorándose mientras esperaban ser evacuados.

“La operación de rescate es extremadamente desafiante, pues implica moverlos a través de pasajes estrechos que se extienden cientos de metros y requieren buceo submarino”, dijo.

Imágenes tomadas el jueves por Norrased Palasing, otro voluntario tailandés, mostraron a los supervivientes sentados en una repisa profunda en la cueva y llorando con alivio.

Reuters pudo confirmar la ubicación a partir de imágenes en redes sociales que mostraban a dos buceadores en el video que ingresaron a la cueva para el rescate. Las características faciales de los hombres en los videos coincidían con imágenes de los miembros del equipo de rescate. La fecha de las imágenes no fue confirmada, pero no se publicaron versiones antiguas de los videos antes del 27 y 28 de mayo de 2026.