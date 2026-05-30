EE. UU. dice que deshabilita otro barco comercial que intenta violar el bloqueo y llegar a Irán.

WASHINGTON – El ejército estadounidense ha detenido otro buque mercante que intentaba romper el bloqueo estadounidense de puertos iraníes, informó un funcionario estadounidense con conocimiento de la situación a The Associated Press el sábado.

El carguero a granel con bandera de Gambia, Lian Star, ignoró múltiples advertencias de las fuerzas estadounidenses durante la noche cuando intentaba entrar a un puerto iraní, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir operaciones militares. El barco fue inutilizado por aeronaves estadounidenses en el Golfo de Omán y permanece a la deriva allí, dijo el funcionario, agregando que las fuerzas estadounidenses no lo han abordado.

Con la última acción, el ejército estadounidense ha detenido seis buques que intentaban romper el bloqueo. Uno fue permitido para seguir adelante.

Estados Unidos lanzó el bloqueo el 17 de abril en respuesta a Irán cerrando efectivamente el estrecho después de que la guerra comenzara con ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero. Desde entonces, ha prevalecido un frágil alto el fuego desde el 7 de abril. Ahora la región y el mundo esperan conocer si se está llegando a un acuerdo para ampliarlo por 60 días mientras se celebrarían nuevas conversaciones sobre el programa nuclear disputado de Irán.

Los eventos en el estrecho de Ormuz entre Irán y Omán han sacudido la economía global, con envíos de cantidades significativas de petróleo, gas natural y suministros relacionados como fertilizantes en su mayoría varados, aumentando la presión sobre los consumidores y productores de alimentos.

El bloqueo de Estados Unidos busca limitar los propios envíos de Irán y debilitar aún más su acceso a efectivo, creando más problemas para su economía debilitada desde hace mucho tiempo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con asesores el viernes pero aún no ha decidido si seguir adelante con un acuerdo para extender el alto el fuego y reabrir el estrecho. Irán ha dicho que el acuerdo no ha sido finalizado.

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