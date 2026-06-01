Pío negativamente: Donald Trump critica a los demócratas por las negociaciones con Irán, dice relájense

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que los demócratas, junto con lo que llamó “republicanos no patrióticos”, están interfiriendo con su capacidad de negociar efectivamente al estar constantemente “chirriando a niveles nunca vistos antes, una y otra vez”.

Trump dijo que Irán está listo para llegar a un acuerdo que será “bueno” para Estados Unidos, pero las críticas políticas en su país están dificultando las negociaciones para él.

El estado de las negociaciones entre los dos países sigue siendo desconocido después de que Estados Unidos atacara a Irán durante el fin de semana en “autodefensa” mientras Trump devolvía cambios en el acuerdo propuesto. Estados Unidos apuntó a sitios de radar iraníes y de comando y control después de que Irán atacara un dron MQ-1 de Estados Unidos que estaba operando sobre aguas internacionales, dijo el Comando Central de Estados Unidos.

Según una propuesta informada por Axios el jueves, ambas partes firmarían un memorando acordando un alto el fuego de 60 días, que podría ser extendido por consentimiento mutuo. También pide el paso libre de barcos a través del Estrecho de Ormuz, sin peajes ni acoso, mientras que Irán eliminaría todas las minas del estrecho en un plazo de 30 días.

A cambio, Estados Unidos levantaría restricciones en Ormuz si el tráfico comercial se reanuda y emitiría exenciones de sanciones para permitir a Irán vender petróleo. La propuesta también incluye el compromiso de Irán de no buscar armas nucleares, centrándose ambas partes durante el período de 60 días en el uranio enriquecido de Irán y sus actividades de enriquecimiento nuclear.

Las autoridades dijeron que Trump ha expresado preocupación por el alivio financiero que podría ofrecerse a Irán como parte de cualquier acuerdo, comparándolo con los “palets de dinero” proporcionados bajo el acuerdo nuclear de la era Obama, que ha criticado repetidamente como débil.

Después de la propuesta revisada, el negociador jefe de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que los Estados Unidos no pueden ser confiados, diciendo que Teherán no aceptaría ningún acuerdo a menos que se garanticen plenamente sus derechos. Reiteró que la postura de Irán sigue firme en cuestiones clave.