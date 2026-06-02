La policía de la Ciudad de México tira gas lacrimógeno a la protesta de maestros 10 días antes de la Copa del Mundo.

La policía antidisturbios lanzó gases lacrimógenos a los maestros que marchaban hacia la Plaza Zócalo de la Ciudad de México, solo unos días antes de que se espera que la plaza albergue el “Fan Fest” de la Copa del Mundo de 2026. El incidente es la segunda vez que la policía ha chocado con los maestros en la última semana, y es probable que haya más conflictos a medida que la Ciudad de México se prepara para celebrar el partido inaugural de la Copa del Mundo de la Fifa el 11 de junio.

“Este evento tendrá que ser suspendido”, dijo Filiberto Frausto, un líder sindical, a AFP, que presenció cómo la policía lanzaba gases lacrimógenos el 1 de junio. “Una causa como la nuestra debería estar muy por encima, es mucho más importante que un poco de distracción y diversión”.

Los maestros asociados con el sindicato CNTE, que ha pedido aumentos salariales y la reversión de las leyes de pensiones, comenzaron a amenazar con protestar durante la Copa del Mundo a mediados de mayo, durante una marcha en el Día del Maestro.

Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México, advirtió que si las demandas no se cumplen antes del partido de apertura “la pelota no rodará”, informó Al Jazeera English.

Los maestros manifestantes del lunes lograron romper una de las barreras metálicas que bloqueaban el Zócalo cuando la policía antidisturbios les lanzó gases lacrimógenos. AFP informó que uno de los manifestantes dijo que fue alcanzado por un proyectil no identificado y fue llevado lejos mientras sangraba por una herida en la cabeza.

El 26 de mayo, Mexico News Daily informó que la policía antidisturbios había bloqueado a los maestros afiliados a la sección 22 de la CNTE con sede en Oaxaca que intentaron ingresar a la plaza para instalar un campamento de protesta.

“Nos reprimieron, nos golpearon, nos empujaron”, dijo Francisca Pérez, una maestra de Oaxaca, a la agencia de noticias EFE.

Manuel López San Martín, periodista de Azteca News, compartió imágenes en redes sociales de la policía utilizando extintores para dispersar a los maestros.

En un comunicado conjunto, la secretaría de educación pública y la secretaría de gobernación dijeron que se había aconsejado al sindicato de maestros que era demasiado peligroso reunirse en la plaza histórica debido a la construcción en curso.

El sindicato ha amenazado con convocar a “millones” de maestros a la capital durante la Copa del Mundo si el gobierno no cumple con sus demandas, y podría convocar a una huelga nacional.