Ataque ruso en Ucrania mata al menos a 11 personas y atrapa a otros en edificios dañados.

KYIV – Rusia atacó a Ucrania con una lluvia de misiles y drones durante la noche, matando al menos a 11 personas, hiriendo a docenas y atrapando a otros, según informaron las autoridades el martes.

Rusia lanzó 73 misiles y 656 drones en Ucrania, según la fuerza aérea del país, con los objetivos principales incluyendo Kyiv, la ciudad central de Dnipro, y las ciudades orientales de Poltava, Kharkiv y Zaporizhzhia. Las fuerzas de defensa aérea ucranianas destruyeron y suprimieron 40 misiles y 602 drones.

Se registraron impactos de 30 misiles balísticos, tres misiles de crucero y 33 drones en al menos 38 ubicaciones. Los restos de los drones destruidos cayeron en 15 lugares, informó la fuerza aérea.

Al menos cuatro personas murieron en Kyiv y 63 personas resultaron heridas, incluidos tres niños, según el servicio estatal de emergencias de Ucrania en un comunicado en Telegram. Edificios residenciales y otra infraestructura civil resultaron dañados en ocho de los distritos de Kyiv.

En la región central de Dnipropetrovsk, al menos seis personas murieron y 36 resultaron heridas después de que los ataques rusos alcanzaron la ciudad de Dnipro, según el servicio de emergencias. Un segundo ataque mientras llegaban los primeros auxilios mató a un rescatista.

En Kharkiv, al menos 14 personas resultaron heridas y se dañaron viviendas residenciales, garajes y autos.

Un edificio residencial de dos pisos y parte de un edificio de apartamentos de cuatro pisos resultaron dañados, con gente atrapada bajo los escombros del edificio más grande.

El estruendo de las explosiones resonó durante la mayor parte de la noche y la madrugada. Kyiv había estado preparándose para otro ataque masivo durante días, después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy advirtiera que Rusia estaba preparando un asalto renovado y exhortara a la población a tener precaución y buscar refugio durante las alertas de bombardeos.

En el distrito de Podilskyi, se produjo daño parcial en los pisos superiores de un edificio de nueve pisos, atrapando a personas bajo los escombros. Las operaciones de rescate continuaban en las primeras horas de la mañana, incluso cuando la alerta de bombardeo seguía en efecto.

En el distrito de Solomianskyi, un edificio de 20 pisos y un edificio de 24 pisos resultaron dañados.

Olena Dniprovska, 65 años, y su esposo Yevhen, 64, resultaron heridos en su apartamento en el distrito de Podilskyi de Kyiv durante el ataque.

“Salí al pasillo con el teléfono y, antes de entender lo que sucedió, todo me cayó encima, el cristal y la puerta volaron”, dijo Dniprovska, con sangre seca en su rostro y una venda alrededor de su barbilla. “Salí corriendo por la puerta principal y empecé a llamar a mi esposo desde la habitación, pero también fue expulsado por la onda expansiva”, añadió.

“Ahora no tengo dónde vivir, el apartamento está completamente destruido, no hay puertas, ventanas ni balcón. Puedes salir directamente de la habitación a la calle”, afirmó.

Los funcionarios ucranianos han estado presionando a los aliados para obtener más misiles de defensa aérea y contrarrestar los ataques con misiles balísticos de Rusia. Mientras Ucrania sigue interceptando un alto porcentaje de drones, los misiles balísticos siguen siendo una vulnerabilidad importante para las defensas aéreas del país.