Copa Mundial 2026: ¿Es este el momento de Harry Kane para Inglaterra y para el Balón de Oro?

El último desafío de la temporada más brillante de una magnífica carrera de Harry Kane es atender un negocio pendiente como capitán de la selección de Inglaterra en la Copa del Mundo.

Kane es el ‘Sr. Irremplazable’ de Inglaterra, como lo demostró cuando el equipo de Thomas Tuchel fue alarmantemente ineficaz al empatar con Uruguay y luego perder contra Japón en amistosos de marzo en Wembley.

La mayor preocupación de Tuchel será la forma física del jugador de 32 años mientras se preparan para comenzar su campaña en la Copa del Mundo contra Croacia en Dallas el 17 de junio, no solo por su condición de máximo goleador de todos los tiempos de Inglaterra con 78 goles en 112 partidos, sino también porque no tienen a nadie remotamente de la clase de Kane.

Si Kane se mantiene en forma, y en la forma destacada que lo llevó a marcar 64 goles en 56 partidos para el Bayern de Múnich esta temporada, las esperanzas de Inglaterra se elevarán.

De lo contrario, se aplica lo contrario.

Como el exdelantero de Inglaterra Chris Sutton le dijo a BBC Sport: “Harry Kane es tan importante que si anunciara su retiro internacional esta tarde, todo el mundo vería al instante las posibilidades de la Copa del Mundo de Inglaterra de una manera diferente y más pesimista”.

Los logros han llegado tarde en la carrera de Kane después de años de sequía en el Tottenham Hotspur, cuando incluso sus impresionantes números goleadores no pudieron traer gloria.

Ahora está recuperando el tiempo perdido al ganar su segundo Bundesliga consecutiva con el Bayern de Múnich, y luego anotando un hat-trick en la final de la Copa de Alemania donde derrotaron a Stuttgart 3-0.

Y ahora Kane tiene su mirada puesta en entregar el premio más grande de todos al liderar a Inglaterra en su última búsqueda para poner fin a la búsqueda de éxito masculino que se remonta a la victoria en la Copa del Mundo de 1966.

La cuenta regresiva de Inglaterra para su primer partido en la Copa del Mundo continúa cuando juegan contra Nueva Zelanda en un amistoso en el Estadio Raymond James en Tampa, Florida, el sábado (21:00 BST).

Kane ha sufrido la decepción de perder finales consecutivas de la Eurocopa con Inglaterra ante Italia y España, así como una derrota en la semifinal de la Copa del Mundo contra Croacia en 2018 y una derrota en los cuartos de final ante Francia en Qatar.

Ahora, la forma estelar y la condición física de Kane sugieren que podría ser el momento adecuado para que Inglaterra y su líder superen la barrera que ha traído 60 años de dolor.