EE. UU. dice que sitios de radar de Irán fueron golpeados y drones interceptados, en la última amenaza al frágil alto el fuego.

Estados Unidos e Irán intercambiaron una serie de ataques el sábado por la mañana, en el último recrudecimiento que amenaza el alto el fuego en la guerra de Oriente Medio.

El ejército estadounidense dijo que derribó cuatro drones iraníes que fueron lanzados hacia el estrecho de Ormuz e impactó sitios de radares de vigilancia costera en respuesta. Irán siguió horas más tarde, diciendo que apuntó a bases estadounidenses en la región, con Kuwait y Bahréin emitiendo alertas de ataques aéreos.

Fue lo último de una serie de ataques de ida y vuelta que han tensado el frágil alto al fuego en la guerra y han dañado los esfuerzos de alcanzar un acuerdo para extender la tregua.

El Comando Central de EE. UU. (Centcom) dijo temprano el sábado que los drones de ataque iraníes “constituían una amenaza inmediata para el tráfico marítimo regional”, mientras que los ataques a las instalaciones de radares eran para “defenderse de futuros ataques”. El ejército de EE. UU. está imponiendo un bloqueo en los puertos iraníes en respuesta al control que Teherán ejerce sobre el estrecho, un corredor crucial para los envíos globales de petróleo y gas natural, lo que ha provocado un aumento en los precios de la energía.

Horas más tarde, los Guardianes de la Revolución de Irán dijeron que apuntaron a “bases enemigas” en el Golfo, tras los ataques estadounidenses en Sirik e Isla Qeshm.

El ejército de Kuwait dijo temprano el sábado que estaba respondiendo a ataques de misiles y drones “hostiles”, días después de que un ataque en el aeropuerto internacional del país matara a una persona e hiriera a docenas.

“Irán disparó siete misiles balísticos hacia Kuwait y Bahréin”, dijo Centcom, agregando que seis fueron interceptados y un séptimo no alcanzó su objetivo.

“No hay reportes de daño a personal estadounidense, y las afirmaciones iraníes sobre haber dañado la sede de la 5ª flota de EE. UU. en Bahréin son falsas”, dijo Centcom.

Anteriormente el viernes, el presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo a los reporteros que “la situación con Irán parece estar yendo bastante bien”.

“Vamos a salir de Irán muy rápidamente y será muy fuerte de una forma u otra, ya sea en papel o de manera fuerte”, dijo Trump en un evento con agricultores en Wisconsin.

Trump está bajo presión para encontrar una salida a la guerra, que ha impactado en los mercados y ha resultado impopular en el país a medida que se acercan las elecciones de medio término. Negociadores estadounidenses e iraníes llevan semanas trabajando para extender el alto al fuego por 60 días y comenzar una nueva ronda de negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. Pero ambas partes han seguido pidiendo cambios en el acuerdo, sin que ninguna parezca estar lista para comprometerse.

Cuando se le preguntó el viernes por qué estaba tomando tanto tiempo, Trump dijo a NBC que se debe a que “es algo muy difícil” para Irán, citando su “gran independencia”.

“Hay cosas que nunca pensaron que tendrían que hacer y que tendrán que hacer. No tienen opción y toma un poco de tiempo”, dijo en la entrevista.

En otros comentarios el viernes, Trump dijo que Irán todavía tiene más del 20% de sus misiles restantes, una cifra para el arsenal que era más alta que el 18% que Trump mencionó el mes pasado. A menudo ha afirmado haber destruido completamente la capacidad de Irán para librar una guerra.

“Todavía tienen capacidad. Tienen algunos misiles, tienen algunos drones. Yo diría, en porcentaje, quizás un 21, 22% de sus misiles”, dijo Trump a NBC News en una entrevista.

Su administración también ha elogiado el último alto al fuego acordado esta semana por el gobierno libanés e Israel después de conversaciones mediadas por EE. UU. en Washington. Esto a pesar de que Hezbollah, respaldado por Irán, -que no participó en las conversaciones-, rechazó el acuerdo y se lanzaron nuevos ataques por ambas partes.

Las Fuerzas Armadas de Israel atacaron múltiples partes del sur del Líbano el viernes e emitieron advertencias de evacuación en varias aldeas, incluida una que ha albergado a miles de personas desplazadas por el conflicto.

La lucha en Líbano, donde las fuerzas israelíes han tomado grandes extensiones del sur, también amenaza los esfuerzos para poner fin a la guerra con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz. Irán ha exigido que cualquier tregua duradera se extienda a Líbano.

Con Associated Press y Agence France-Presse