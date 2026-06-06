Andrew Moloney gana el título supermosca de la IBF, apunta a la pelea indiscutible de Jesse Rodríguez.

TOKONAME, Japón — El australiano Andrew Moloney logró la mayor victoria de su carrera boxística el sábado, desmantelando a Willibaldo García para convertirse en el campeón supermosca de la IBF y colocarse en posición de pelear contra el invicto superestrella Jesse Rodríguez por el estatus indiscutible en la división de 115 libras.

El peleador de 35 años de Kingscliff reveló a principios de semana que rechazó un paquete de US$250,000 (AU$350,000) como compensación por apartarse de Matchroom Boxing a principios de año, y su decisión de buscar cinturones en lugar de dólares se vió justificada en 12 rounds en el Aichi Sky Expo en el centro de Japón. Moloney absorbió todo lo que le lanzó el agresivo y estilísticamente torpe García y superó cortes sobre ambos ojos para prevalecer por decisión mayoritaria (115-113, 114-114, 115-113).

Cuando se reveló el veredicto de los jueces en el ring central, un emocionado Moloney (29-4, 18 KOs) se arrodilló y se tapó la cara con las manos. Luego levantó su nuevo cinturón de campeón del mundo, lo colocó sobre su hombro izquierdo, y subió a las cuerdas con los puños apuntando al cielo mientras su séquito de 50 personas celebraba desde las butacas.

“Ha sido un largo y duro camino para conseguir este título mundial, pero finalmente lo logramos”, dijo Moloney a ESPN en su vestuario. “Esto significa todo para mí. Toda mi vida ha estado dedicada a ser campeón del mundo. He tenido que hacer tantos sacrificios en todo lo que he hecho y todo ha sido para lograr esto. Es el trabajo de toda una vida para este momento. Lograrlo, y salir de Japón como campeón mundial de la IBF … es increíble. Es difícil ponerlo en palabras”.

Hubo una clara intención por parte de Moloney de no permitir que García (23-7-2, 13 KOs) controlara las batallas cercanas, una estrategia de la que el mexicano se benefició mucho en su camino hacia el título mundial. En cambio, Moloney mostró una técnica magistral y paciencia, contraatacando desde atrás con ráfagas de golpes rápidos al cuerpo de García, y ocasionalmente deslizando un jab entre sus guantes y alcanzándolo en la barbilla.

Los tres jueces tuvieron a Moloney ganando cinco de los primeros seis rounds, antes de que el impulso comenzara a cambiar a favor del campeón. García elevó su nivel y aumentó la presión, golpeando más fuerte y encontrando la forma de atravesar las defensas de Moloney, abriendo un segundo corte sobre sus ojos en el séptimo asalto. Si Moloney no hubiera terminado el último asalto con una ráfaga, no habría salido del ring con el cinturón alrededor de su cintura. Su último asalto agresivo y eficiente fue puntuado 10-9 por el trío de jueces Nobuto Ikehara, Koji Tanaka y Saemi Okaniwa.

“Pensé que tuve un buen comienzo y luego perdí un poco de impulso aproximadamente a tres cuartos del camino en la pelea. Al llegar al último asalto sentí que probablemente necesitaba esto”, dijo Moloney. “He estado allí antes donde he perdido un título mundial por un round. Simplemente no estaba preparado para que eso volviera a suceder. Tuve que forzar en ese último asalto, y eso es lo que hicimos. Lo sacamos. No podría estar más feliz”.

El triunfo del sábado en Tokoname revirtió una tendencia frustrante para Moloney de quedarse corto en los escenarios más importantes del boxeo. Durante gran parte de su carrera han sido márgenes mínimos los que lo separan de la verdadera grandeza y el reconocimiento global generalizado.

Su primera pelea por el título mundial contra Joshua Franco en junio de 2020 podría haber terminado en una derrota por decisión unánime, pero Moloney estuvo en pleno control de su revancha seis meses después. Abrió un corte sobre el ojo derecho del estadounidense, lo que llevó a los médicos en ringside a detener el combate después del segundo asalto, debido a la hinchazón. El árbitro Russell Mora declaró el resultado como no válido, sin embargo, afirmando que la lesión fue causada por un choque accidental de cabezas. Se generó controversia y la Comisión Atlética del Estado de Nevada consultó la repetición instantánea durante más de 20 minutos antes de declarar que el combate nulo se mantendría.

La cuarta pelea por un título de Moloney, por el cinturón supermosca de la WBO en mayo de 2023, también terminó en desilusión, detenida en los segundos finales del último asalto por el japonés Junto Nakatani con un golpe brutal y perfectamente sincronizado.

Más recientemente, Moloney lidió con la derrota por puntos controvertida ante el mexicano Pedro Guevara en Perth cuando peleaba por el título interino supermosca del CMB, lo que lo llevó a declarar luego que renunciaba al deporte para siempre. Rápidamente dio marcha atrás en esa decisión y entró en un vaivén de casi un año con otro mexicano, Argi Cortes, por una eliminatoria de título mundial. La falta de profesionalismo y demandas poco razonables de Cortes y su equipo hicieron que la pelea no se concretara y la IBF más tarde le otorgó a Moloney la oportunidad de desafiar a García en territorio neutral por el cinturón de la IBF.

“He demostrado que pelearé contra cualquiera. Me encantaría la pelea indiscutible contra Bam. Ese es el mayor premio en el boxeo, indiscutible, con todos los cinturones en juego”, dijo Moloney a ESPN. “Creo en mí mismo, me prepararé al 100% y saldré y daré absolutamente todo lo que tengo. Creo que en mi noche puedo vencer a cualquiera en la división. Pero si va a subir de peso, se habla de tal vez [Masamichi] Yabuki subiendo. Más que feliz de tener esa pelea a continuación”.

Una fecha con el titular de los títulos WBO, WBA, CMB, Rodríguez, puede estar ahora en su mente, pero Moloney podría necesitar primero defender su cinturón contra Sikho Nqothole de Sudáfrica, quien se convirtió en el retador obligatorio de la IBF después de su sorprendente victoria sobre Charlie Edwards en Londres el fin de semana pasado. También podría haber un impulso para tener una revancha con García, dada la igualdad de este combate.

Yabuki dominó el evento principal de la cartelera de Tokoname, defendiendo su título de mosca de la IBF por decisión unánime contra el retador mexicano Rene Calixto. La cartelera también contó con el luchador filipino John Riel Casimero, quien mandó a la lona a Luis Nery de México con un brutal nocaut en el cuarto asalto. El viernes, Nery no pudo dar el peso, sobrepasando en 3.2 libras el límite. La pelea siguió adelante después de que pasara una cláusula de rehidratación de 10 libras el sábado por la mañana.

Resultados de la 3150 FIGHT vol.10 en Tokoname, Japón: – Andrew Moloney vence a Willibaldo García por decisión mayoritaria para el título mundial supermosca de la IBF – Masamichi Yabuki vence a Rene Calixto por decisión unánime para defender el título mundial mosca de la IBF – John Riel Casimero vence a Luis Nery por TKO en el cuarto asalto – Michael Angeletti vence a Kenneth Llover por decisión unánime – Nurzhigit Dyushebaev vence a Seiya Meguro por TKO en el cuarto asalto – Aoi Yokoyama vence a Vince Paras por decisión unánime

Así se desarrolló la noche de pelea en Tokoname, Japón.