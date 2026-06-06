EE. UU. dice que derribó misiles y drones iraníes lanzados hacia aliados del golfo, Estrecho de Hormuz.

BRIDGEWATER, N.J. (AP) — El ejército de EE. UU. dijo que derribó misiles balísticos y drones iraníes lanzados hacia el Estrecho de Ormuz y aliados árabes del Golfo el viernes, mientras golpeaba algunos de los sitios de radar de vigilancia costera de la República Islámica en respuesta, un intercambio de fuego que debilitó aún más un frágil alto el fuego con Teherán.

El intercambio de ataques se produce mientras la administración Trump intensifica la presión sobre Irán para hacer un trato para poner fin al conflicto.

El Comando Central de EE. UU. dijo en redes sociales el viernes por la noche que Irán disparó siete misiles balísticos hacia Kuwait y Bahrein, con las fuerzas estadounidenses interceptando seis de los misiles y un séptimo que no logró llegar a su objetivo. El ejército dijo que no hubo informes de daños a personal estadounidense.

Los misiles balísticos fueron disparados después de que EE. UU. más temprano en el día derribó cuatro drones iraníes que fueron lanzados hacia el Estrecho de Ormuz.

“Los drones de ataque representaban una amenaza inmediata para el tráfico marítimo regional,” dijo el Comando Central de EE. UU. en redes sociales.

El ejército de Kuwait dijo que las fuerzas estaban interceptando misiles y drones que atacaban al país, mientras que Bahrein activó sirenas de alerta de bombardeo y ordenó a los residentes que se trasladaran al lugar seguro más cercano y siguieran las instrucciones oficiales.

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que apuntó a la base aérea Ali Al Salem, que alberga fuerzas estadounidenses en Kuwait, y a la 5ta Flota de la Armada de los EE. UU. en la pequeña nación insular del Golfo de Bahrein, según la agencia de noticias IRNA estatal.

El ejército de EE. UU. está aplicando un bloqueo en puertos iraníes en respuesta al estrangulamiento de Teherán en el corredor crucial para los envíos de petróleo y gas natural a nivel global, lo que ha hecho que los precios de la energía se disparen y haya planteado problemas políticos para el Partido Republicano del Presidente Donald Trump antes de las elecciones congresuales de mitad de período.

El Comando Central de EE. UU. dijo que atacó los sitios de radar, incluida una isla en el estrecho, “para defenderse contra más ataques.”

Trump promete un rápido fin al conflicto EE. UU.-Irán

Fue el último de ida y vuelta de ataques que han puesto tensión en el frágil alto el fuego en la guerra y en los esfuerzos para llegar a un acuerdo para extender ese cese. A principios de esta semana, drones iraníes dañaron gravemente una terminal de pasajeros en el principal aeropuerto de Kuwait, matando a una persona, hiriendo a docenas y cerrando brevemente el aeródromo.

A pesar de que los ataques aumentaron las nuevas preocupaciones de que el alto el fuego podría colapsar, Trump le dijo a los reporteros el viernes que “la situación con Irán parece estar yendo bastante bien.”

“Vamos a salir de Irán muy rápidamente y va a ser muy fuerte de una forma u otra, ya sea un pedazo de papel o la manera muy dura,” dijo Trump en un evento con agricultores en Wisconsin. “La manera muy dura es quizás la más fácil, pero vamos a salir, y sus precios de fertilizantes van a bajar mucho, al igual que hace cuatro meses.”

Trump parece estar cada vez más limitado en un conflicto que se ha asentado en un patrón de espera. Los negociadores estadounidenses e iraníes llegaron a un acuerdo tentativo hace una semana para extender el alto el fuego por 60 días y comenzar una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de Irán. Pero Trump ha solicitado cambios no especificados y los funcionarios iraníes no han mostrado signos públicos de aprobar el trato.

Cuando se le preguntó el viernes por qué estaba tardando tanto, Trump le dijo a “Meet the Press” de NBC que era porque “es algo muy difícil para ellos,” citando su “gran independencia” y el hecho de que “son fuertes, son orgullosos.”

“Hay cosas que nunca pensaron que tendrían que hacer y que van a tener que hacer. No tienen opción, y lleva un poco de tiempo,” dijo en la entrevista.

Trump dijo que los iraníes todavía tienen el 21% al 22% de sus misiles.

Ataques israelíes en Líbano continúan

Su administración también ha promocionado el último alto el fuego acordado esta semana por el gobierno libanés e Israel después de conversaciones facilitadas por EE. UU. en Washington. Sin embargo, el grupo militante Hezbolá respaldado por Irán ha rechazado el acuerdo y nuevos ataques lo han puesto en mayor riesgo.

El ejército israelí golpeó múltiples partes del sur de Líbano el viernes y emitió advertencias de evacuación para nueve aldeas, incluyendo una que ha albergado a miles de personas desplazadas por el conflicto. Los ataques mataron a nueve personas en seis lugares en el sur de Líbano, reportó la agencia de noticias estatal.

El ejército israelí dijo que dos soldados resultaron heridos, uno gravemente, en un encuentro el viernes con militantes en el sur de Líbano.

La lucha en Líbano, donde las fuerzas israelíes han ocupado grandes extensiones del sur, también amenaza los esfuerzos para poner fin a la guerra con Irán y reabrir el Estrecho de Ormuz porque Irán ha exigido que cualquier alto el fuego duradero se extienda a Líbano.

Además de la interceptación de drones en el Estrecho de Ormuz, el ejército de EE. UU. dijo más temprano el viernes que sus fuerzas abordaron un petrolero sancionado vinculado a Irán en el Océano Índico, mientras que Estados Unidos busca evitar que Irán se beneficie de su petróleo y otros productos.

EE. UU. también ha apuntado al sector energético de Irán con nuevas sanciones a un grupo de personas, empresas y tanqueros.

Magdy informó desde El Cairo.

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