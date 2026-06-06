Jessie es la estrella del nostálgico video musical de Toy Story de Taylor Swift

En una película sobre juguetes y sus contrapartes humanas, la franquicia Toy Story ha logrado convertirse en un pilar de la nostalgia estadounidense. Además de los ingresos globales multimillonarios, las películas ocupan un lugar cálido y entrañable en la cultura pop, con Woody y Buzz Lightyear regresando en cada entrega para conmover nuestros corazones.

En la próxima película Toy Story 5, programada para su lanzamiento el 19 de junio, la vaquera Jessie toma protagonismo. Esta semana, la próxima película recibió el tratamiento Taylor Swift y la estrella obsequió tanto a los fans del cine como de la música con la canción country y sentimental, “I Knew It, I Knew You”. La pista, que se inspira en Jessie, fue seguida por un video musical el viernes, que presenta imágenes de la película y destaca al querido personaje de la serie de Pixar mientras ella y el grupo enfrentan al mayor rival en la historia del tiempo de juego: una tableta llamada Lilypad.

Las elecciones de edición, que muestran a Jessie montando un caballo bajo un sol ardiente, travesuras con Woody y Bullseye, insinuaciones de un romance incipiente con Buzz, experiencias cercanas a la muerte con un camión de basura y destellos de posibilidades felices, pueden provocar emociones lacrimógenas en los niños de los Noventa y más allá.

“Escribir esta canción se sintió como un alejamiento musical y regresar a casa al mismo tiempo. Crear algo para Jessie fue un nuevo desafío y también se sintió como algo natural al mismo tiempo”, escribió Swift en una publicación de Instagram junto a un video de ella misma de niña llevando un sombrero y botas de vaquera.

Swift, quien coescribió y produjo “I Knew It, I Knew You” con su colaborador de mucho tiempo Jack Antonoff, añadió: “Escribimos esto con tanta admiración por estos personajes que nos hicieron reír y nos ayudaron a aprender lecciones y a pensar más allá del patio trasero durante toda nuestra infancia”.

Con menos de dos semanas para que se estrene Toy Story 5, la canción de Swift y su video musical acompañante (disponible en Spotify y Apple Music) son un recordatorio de que la historia siempre ha tratado sobre amistad, amor y mantener a aquellos más cercanos a nosotros aún más cerca.