Cómo un amistoso ferozmente disputado preparó el escenario para Estados Unidos contra Australia en la Copa del Mundo

El final de Haji Wright fue genial, pero la reacción de Mauricio Pochettino fue aún mejor. Era el minuto 35 del amistoso del equipo nacional masculino de Estados Unidos contra Australia en octubre pasado, y el delantero del Coventry City acababa de igualar después de que Jordan Bos pusiera a los Socceroos por delante en la primera mitad. Wright celebró caminando tranquilamente mientras su entrenador tenía una expresión en blanco en la banda.

La mente de Pochettino tal vez estuviera en el enfoque agresivo de Australia, incluyendo un desafío que sacó a Christian Pulisic del partido a mitad de la primera mitad. O tal vez se centraba en la reacción de su equipo.

“[Pochettino] no estaba muy contento con dejar que nos golpearan de esa manera, sin golpear de vuelta”, dijo Wright esta semana. El argentino hizo saber sus sentimientos en un apasionado discurso en el descanso, capturado en parte en una serie documental reciente que cubría la trayectoria del equipo hacia la Copa del Mundo. La charla fue lo suficientemente enérgica como para haber tenido un impacto incluso en los jugadores que no la escucharon directamente.

“Podías verlo por la reacción de los chicos”, dijo Brenden Aaronson, que estaba calentando en el campo para entrar como suplente durante el discurso. Estados Unidos igualó la intensidad de Australia en la segunda mitad, asegurando la primera de tres victorias seguidas que los enviaron al 2026 con un impulso positivo.

“A pesar de ser argentino, tiene esa mentalidad de, mira, esto es lo que hacemos, ya sabes, y esto es lo que somos, y esto es de lo que se trata América”, dijo Sebastian Berhalter. “Somos estadounidenses, y no nos dejamos pisotear”.

Ahora, casi exactamente ocho meses después de ese último encuentro entre los equipos, Estados Unidos y Australia se enfrentan de nuevo el viernes en el escenario más grande del fútbol.

El Mundial, por supuesto, es una bestia diferente a un amistoso, por más intensa que haya sido la competencia. La alineación titular de Estados Unidos seguramente será diferente: los únicos que repiten del amistoso en el debut en el Mundial contra Paraguay fueron Weston McKennie en el centro del campo, Chris Richards en la defensa y Matt Freese en la portería. Cristian Roldan asistió a Wright en los dos goles del amistoso; sería una sorpresa si cualquiera de los dos jugadores comienza el viernes, incluso con el partido siendo en Seattle, donde Roldan es un favorito entre los aficionados de su equipo MLS, los Sounders.

Por su parte, Australia vio solo cuatro cambios entre el amistoso y la victoria de la semana pasada contra Turquía. El defensa central del Leicester City, Harry Souttar, fue el capitán tras perderse el amistoso, Patrick Beach tuvo una actuación destacada en la portería después de reemplazar al titular de mucho tiempo Mathew Ryan, Paul Okon-Engstler entra al centro del campo y Mo Touré comienza en la delantera en lugar de Nick D’Agostino.

Los jugadores que permanecen destacan las áreas donde Estados Unidos puede encontrar peligro una vez más. Nestory Irankunda, que se abrió paso por la defensa de Estados Unidos en varias ocasiones en octubre pasado, tuvo un gran comienzo en su Mundial con un gol y un Premio al Jugador del Partido en la victoria sobre Turquía. Su velocidad en el contraataque fue citada por varios jugadores de Estados Unidos como un peligro principal esta semana, junto con la comodidad de Australia sin el balón. Los Socceroos tuvieron solo el 30% de posesión contra Turquía, pero lograron causar peligro consistentemente contra el flujo del juego, con un enfoque ligeramente diferente al que emplearon en octubre.

“Hablando con los chicos que jugaron en octubre, dijeron que el partido contra Turquía se veía completamente diferente a cómo los enfrentaron la última vez”, dijo Antonee Robinson.

“Para mí, parece que están más afinados”, dijo Wright. “Se ven muy bien defensivamente. Se ven muy estables. No parecía que Turquía pudiera penetrarlos tanto. Será un desafío para nosotros abrirlos”.

El centrocampista Tyler Adams calificó el partido como “uno de los partidos más difíciles que jugaremos”, añadiendo que Australia es “combativa”, “inteligente” y “increíblemente tácticamente sólida”.

El desafío ahora es que Estados Unidos iguale la agresión de Australia tal como lo hizo después del descanso en el último encuentro entre los equipos.

“Podías ver que estaban listos para ello, y estaban poniendo desafíos, y creo que es entonces cuando Mauricio tuvo esa diatriba en el descanso”, dijo Berhalter, que no formaba parte del equipo ese día pero notó una sorprendente similitud entre Estados Unidos y los Socceroos. “Te gustan equipos que tienen esa hermandad, te gustan equipos que, cuando los enfrentas, puedes ver, están hambrientos y quieren luchar. Te hace, ya sabes, elevar tu nivel mucho más”.