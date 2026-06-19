Canadá 6-0 Qatar – David logra un hat

El delantero Jonathan David tuvo una destacada actuación al marcar un hat-trick mientras que los anfitriones, Canadá, aplastaron a Catar con un contundente 6-0 para conseguir su primera victoria en la Copa del Mundo en Vancouver.

Canadá, que perdió a Ismael Kone por una lesión que lucía grave, ahora tiene cuatro puntos en sus dos primeros juegos y parece estar bien posicionado para avanzar por primera vez de la etapa de grupos.

El equipo de Jesse Marsch fue implacable desde el principio y Catar no tuvo respuesta ante su juego directo y de ataque, que vio a Cyle Larin y David anotar dentro de la primera media hora.

Catar se quedó con 10 hombres cuando Homam El Amin vio la tarjeta roja y David marcó un segundo gol antes del descanso.

La victoria de Canadá se vio empañada por lo que parecía una grave lesión de Kone, quien fue sacado en camilla en el inicio de la segunda mitad en un incidente que también provocó la expulsión de Assim Madibo.

Los jugadores de ambos equipos se vieron impactados por la lesión, pero el centrocampista del Sassuolo finalmente se sentó y saludó a la multitud al salir del campo.

Nathan Saliba marcó un tiro libre, Canadá provocó un autogol de Mohammad Al Manai antes de que David cerrara una gran victoria con su tercero en tiempo de descuento.

Con esto, se iguala con el legendario Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro.

Canadá tuvo un buen comienzo con el delantero de la Juventus, David, teniendo un disparo de volea salvado por Mahmoud Abunada antes de animar a la afición local.

El delantero del Southampton, Larin, lucía peligroso y pronto se convirtió en el primer jugador canadiense en anotar más de una vez en la Copa del Mundo masculina con un remate oportunista.

El potente disparo de David fue rechazado por Abunada y Larin, cuyo gol en el empate anterior significó el primero para Canadá en la historia de la Copa del Mundo, aprovechó para convertir en su 32º gol internacional.

El jugador estrella Alphonso Davies nuevamente estuvo en el banquillo por una lesión en el tendón de la corva, pero los delanteros de Canadá estaban en plena forma sin él y David pronto puso el 2-0.

David se dio la vuelta para rematar una volea después de que un disparo de Tajon Buchanan fue bloqueado, lo que llenó de alegría a la afición local.

Y apenas unos momentos después, Buchanan se escapó para ser derribado por El Amin y el árbitro Cristian Reyes señaló el punto penal.

Después de una revisión del VAR, la decisión se cambió a un tiro libre justo afuera del área y como resultado, El Amin vio su tarjeta amarilla convertida en roja por negar una oportunidad clara de gol.

La quinta tarjeta roja del torneo significa que ya hemos tenido más que en toda la edición anterior de la Copa del Mundo de Qatar hace cuatro años.

Ali Ahmed envió el tiro libre por encima del travesaño antes de que un disparo de Buchanan fuera despejado en la línea.

Canadá se veía imparable y el goleador récord David anotó un segundo en tiempo añadido, convirtiendo después de que Larin vio cómo su cabezazo era detenido.

Catar se alineó en una formación 5-5 en la segunda mitad para tratar de limitar la derrota y Canadá luego perdió a Kone en lo que parecía ser una fractura de pierna.

Fue golpeado por Madibo, quien estaba desconsolado durante una larga pausa mientras jugadores y oficiales de ambos equipos protagonizaban un enfrentamiento.

Madibo fue inicialmente amonestado, pero eso se convirtió en una tarjeta roja para dejar a Catar con nueve jugadores durante los últimos 35 minutos.

Saliba luego marcó un tiro libre, el primero del torneo, para poner el 4-0 antes de que Al Manai convirtiera un disparo de Jacob Shaffelburg.

David completó su triplete en el minuto 92 al recoger un disparo de Saliba para luego girar y disparar, alcanzando así los 42 goles internacionales.

El Grupo B concluye el 24 de junio con Canadá enfrentando a Suiza y Catar jugando contra Bosnia. Canadá y Suiza ambos tienen cuatro puntos después de la contundente victoria de Suiza a principios de esta semana.