Fotos del desfile de los New York Knicks: El mejor día de mi vida

Los neoyorquinos se alinearon en las calles del sur de Manhattan el jueves por la mañana para ver desfilar a los New York Knicks por Broadway y celebrar el primer campeonato de la NBA del equipo desde 1973. Los Knicks vencieron a los San Antonio Spurs en el Juego 5 de las Finales de la NBA el sábado, ganando 94-90 en la cancha local del equipo de Texas. Los confetis llenaron el aire mientras decenas de carrozas y autobuses desfilaban por las calles más famosas de la ciudad de Nueva York. Según el Departamento de Policía de Nueva York, una multitud estimada en más de 2 millones de personas se congregó en el desfile y sus alrededores para animar a jugadores, entrenadores, fanáticos destacados, trabajadores de la ciudad y más el jueves.

Julio Machicote, quien asistió al desfile con miembros de su familia, habló sobre la importancia del momento. “Esta es, probablemente, el mejor día de mi vida… Estoy aquí con mi hijo, ¿sabes a lo que me refiero? Lo convertí en un fanático de los Knicks este año”, le dijo a “Good Morning America”. “Bueno, el sábado fue el mejor día de mi vida, diría que este es el segundo mejor día de mi vida”.

Matthias, el joven hijo de Machicote, añadió que el jueves fue el “mejor día” de su vida después de “muchos años” de temporadas de los Knicks que terminaban sin éxito. Oscar Machicote, quien asistió con Mathias y Julio, expresó alivio al ver a su equipo finalmente salir victorioso. “Finalmente lo logramos. Estamos aquí. El Trofeo de Campeonato Larry O’Brien está en Nueva York. Nos pertenece”, dijo.

El desfile de celebración pareció inspirar esperanza y alegría en los fanáticos de los Knicks que esperaron más de cinco décadas para alcanzar la cima del básquetbol. Joe Moledo, quien creció en Nueva York pero se mudó a Florida, le dijo a ABC News: “He estado esperando 50 años por esto”. Johnny X, un artista presente, reflexionó sobre lo que la victoria de los Knicks podría significar para su futuro. “Esto es como otro nivel, porque cuando los Yankees ganaron en 2009, al año siguiente nació mi hija, así que este año, los Knicks ganaron, vamos a ver qué depara el futuro”, dijo.

Después del desfile, el equipo llegó al Ayuntamiento donde el alcalde Zohran Mamdani celebró una ceremonia, otorgando al equipo (que incluye a jugadores estrella como Brunson, Karl-Anthony Towns, Josh Hart, Mikal Bridges y OG Anunoby) las Llaves de la Ciudad, un ejemplo de las cuales mostró en “GMA” a principios de semana. “Ciudad de Nueva York, este equipo lo ha logrado. Los New York Knicks son campeones de la NBA. Estamos aquí no solo por este equipo que pasará a la leyenda de la Ciudad de Nueva York”, dijo Mamdani a una multitud entusiasta, rindiendo homenaje a los Knicks del pasado que allanaron el camino para los campeones de 2026. “Esta es nuestra ciudad. Este es nuestro equipo. Durante 53 años, observamos. Durante 53 años, esperamos. Ahora, hemos ganado”.

El desfile de los confetis marcó un hito para los Knicks, que no celebraron con la famosa tradición durante sus últimas victorias en 1970 o 1973, según la AP, que señaló que el equipo ganador celebró en otras ubicaciones de la ciudad de Nueva York en cambio. La última vez que la ciudad tuvo un desfile de confetis fue en 2024 con las New York Liberty luego de su victoria en el campeonato de la WNBA, según Downtown Alliance, que recopila investigaciones sobre los desfiles. La tradición del desfile de confetis comenzó en 1886 cuando los trabajadores de Wall Street arrojaron confeti por la ventana para celebrar la inauguración de la Estatua de la Libertad. Los eventos de la victoria estuvieron fuertemente asegurados, atrayendo la mayor cantidad de agentes de policía asignados a un evento planeado, según el Departamento de Policía de Nueva York. Más de 10,000 miembros de la NYPD resguardaron la ruta. Hubo nueve arrestos, dijo la NYPD. El desfile de confetis fue un hito para los Knicks, quienes no celebraron con la famosa tradición durante sus últimas victorias en 1970 o 1973, según la AP, que señaló que el equipo ganador celebró en otras ubicaciones de la ciudad de Nueva York en cambio.