FKA Twigs recluta a Lil Yachty para el single pulsante On Your Mind

La canción sigue a los recientes álbumes de la cantante Eusexua y Eusexua Afterglow.

FKA Twigs lanzó un nuevo sencillo, “On Your Mind,” con la participación de Lil Yachty. La pista, producida por DJH, marca su primera música nueva de 2026. La cantante ha estado adelantando la canción en su gira este verano.

“Es una canción que escribí con Yachty por la noche después de un largo ensayo de baile cuando me enteré de que mi manager anterior y equipo de producción no habían conseguido las visas a tiempo para ir a Coachella y completar mi gira principal en Estados Unidos de EUSEXUA,” compartió en una declaración en Instagram. “Permanecí hasta tarde en el estudio de baile practicando frenéticamente con la esperanza de que la noticia no fuera cierta, y en negación de que de alguna manera podría cruzar el mar para actuar para mis increíbles y leales seguidores si solo practicaba un poco más. Nunca deja de sorprenderme cómo el dolor puede manifestarse en los sonidos más difíciles y eufóricos. Creo que hacer canciones como esta me mantiene alerta y me recuerda que no estoy en control.”

Agregó, “Comparto esta historia porque después de completar mi primera gira por arenas en Estados Unidos y la Unión Europea, se siente como el momento perfecto para lanzarla en celebración de lo que, como artistas, podemos superar cuando creemos en nosotros mismos y cuando otros creen en nosotros. Me siento tan plena, gracias por venir a ver BODY HIGH, gracias por seguir creciendo conmigo. Gracias por lo que estamos construyendo juntos. Todo sucede por una razón y mi razón para hacer música y arte siempre serás tú.”

El año pasado, FKA Twigs lanzó Eusexua y Eusexua Afterglow. “Siempre he tenido curiosidad por el tipo de artista que soy, porque siempre estoy descubriéndolo,” dijo a Rolling Stone al compartir un doble LP. “Al principio, pensé que tal vez era una artista visual o una artista de performance. Ha sido interesante para mí tratar de encajar mi música en una estructura tradicional de lanzamiento de álbumes. Es algo con lo que siempre he luchado. Después de todos mis proyectos, siempre ha habido esta explosión de creatividad después.”

“On Your Mind” marca la próxima era de música de Twigs. Un comunicado de prensa señala que hay “más de FKA Twigs llegando muy pronto.”