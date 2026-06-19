Ataque de Estados Unidos a un presunto barco narco mata a tres personas en el Océano Pacífico oriental

alternar título Jacquelyn Martín/AP

WASHINGTON – El ejército estadounidense atacó el jueves un barco acusado de contrabandear drogas en el Océano Pacífico oriental, matando a tres personas, mientras la administración Trump lleva a cabo una campaña de meses contra presuntos traficantes en América Latina.

El último ataque eleva a al menos 211 el número de personas que han muerto en ataques a barcos por parte del ejército estadounidense desde que la administración Trump comenzó a atacar a quienes llama “narcoterroristas” a principios de septiembre.

Como ocurre con la mayoría de las declaraciones de los militares sobre ataques en el Océano Pacífico oriental y el Mar Caribe, el Comando Sur de Estados Unidos dijo que apuntaba a presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas. Los militares no proporcionaron pruebas de que el barco transportara drogas. Un vídeo publicado en X mostraba un barco navegando a toda velocidad por el agua antes de ser golpeado y estallar en llamas.

El presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos está en un “conflicto armado” con los cárteles de América Latina y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis fatales que cobran vidas estadounidenses. Pero su gobierno ha ofrecido poca evidencia para respaldar sus afirmaciones de haber matado a “narcoterroristas”.

Los críticos han cuestionado la legalidad general de los ataques con embarcaciones, así como su efectividad, en parte porque el fentanilo detrás de muchas sobredosis fatales generalmente se trafica a Estados Unidos por tierra desde México, donde se produce con químicos importados de China e India.

Los senadores exigieron el jueves que el Pentágono publique un “video sin editar” de los ataques. Han sido objeto de un intenso escrutinio por parte de algunos legisladores demócratas y juristas militares. El primer ataque del ejército estadounidense a principios de septiembre generó especial preocupación entre algunos legisladores y quienes estudian el derecho militar.

Inicialmente, dos hombres en el barco sobrevivieron al ataque que mató a otras nueve personas, y estaban aferrados a los restos cuando el barco fue golpeado nuevamente, matándolos. La Casa Blanca confirmó el ataque posterior, insistiendo en que se realizó “en defensa propia” para garantizar que el barco fuera destruido y de conformidad con las leyes de los conflictos armados.

Pero algunos juristas dijeron que un segundo ataque matando a los sobrevivientes habría sido ilegal bajo cualquier circunstancia, conflicto armado o no.

El organismo de control del Pentágono dijo en mayo que planea investigar si el ejército estadounidense siguió un marco de objetivos establecido al llevar a cabo los ataques. Sin embargo, la evaluación se centra específicamente en lo que se conoce como el Ciclo Conjunto de Objetivos de seis fases y no en la legalidad de los ataques, dijo la oficina del inspector general.