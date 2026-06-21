La FAA investiga incidente que obligó a vuelo de Delta a abortar aterrizaje

La FAA investiga incidente que obligó a vuelo de Delta a abortar...

La Administración Federal de Aviación está investigando un incidente cercano entre dos vuelos comerciales que estuvieron en peligro de colisión el sábado por la mañana en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

Un vuelo de Delta Air Lines desde Dallas tuvo que realizar una maniobra de aproximación, o aterrizaje abortado, para evitar un avión de American Airlines que despegaba desde una pista intersección, según la FAA y los registros de vuelo.

La tripulación del vuelo 2351 de Delta coordinó con el control de tráfico aéreo para realizar la aproximación, dijo un portavoz de la aerolínea. El avión, que llevaba a bordo a 129 pasajeros y seis miembros de la tripulación, aterrizó de manera segura y los pasajeros desembarcaron normalmente, según el portavoz.

American Airlines y el aeropuerto remitieron las solicitudes de comentarios a la FAA.

Las maniobras de aproximación son procedimientos seguros y rutinarios realizados a discreción del piloto o controladores de tráfico aéreo, según la FAA.

El incidente se produce tras múltiples accidentes de aviación en los últimos días.

El sábado, un fundador de una empresa de juegos murió en un accidente de avión en Francia. A principios de esta semana, un jet privado se estrelló en Laredo, Texas, matando a una persona a bordo.

Un B-52 se estrelló el lunes durante un vuelo de prueba en la Base Aérea de Edwards en California y mató a las ocho personas a bordo. Y el domingo pasado, 12 personas murieron cuando un avión en una excursión de paracaidismo en Missouri se estrelló.