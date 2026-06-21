FG busca acciones contra la violencia sexual relacionada con el conflicto.

El gobierno federal ha llamado a un enfoque más fuerte para poner fin a la violencia sexual relacionada con conflictos, instando a las partes interesadas a fortalecer las medidas de prevención, protección y rendición de cuentas para proteger a las poblaciones vulnerables en las comunidades afectadas en todo el país.

La Ministra de Asuntos de la Mujer y Desarrollo Social, Imaan Sulaiman-Ibrahim, hizo el llamado en una declaración con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en Conflictos a nivel mundial, el sábado en Abuja.

Dijo que la violencia sexual relacionada con conflictos seguía siendo una de las consecuencias más graves de la inseguridad, el terrorismo, el extremismo violento y los conflictos armados, con implicaciones de gran alcance para los esfuerzos de paz, estabilidad y desarrollo nacional.

Según ella, estos crímenes infligen un daño físico, emocional y psicológico duradero a los sobrevivientes, debilitan a las familias, desestabilizan comunidades y crean obstáculos para la recuperación, la reconciliación y la cohesión social.

La Sra. Sulaiman-Ibrahim dijo que las mujeres y las niñas soportaban la mayor carga de la violencia sexual relacionada con conflictos, aunque los hombres y los niños también se veían afectados, a menudo enfrentando estigma y desafíos para acceder a apoyo.

Describió la violencia sexual en conflictos como una amenaza para la seguridad nacional, la cohesión social y el desarrollo sostenible, enfatizando la necesidad de intervenciones coordinadas para abordar efectivamente la creciente amenaza.

La ministra instó a las agencias de seguridad, instituciones judiciales, escuelas, proveedores de atención médica y servicios de bienestar social a fortalecer la colaboración y mejorar los mecanismos de prevención y respuesta contra la amenaza en todo el país.

También instó a los líderes tradicionales y religiosos a apoyar los esfuerzos destinados a prevenir la violencia, proteger a los grupos vulnerables y promover valores que fomenten la paz, la dignidad y el respeto mutuo en todas partes.