El hincha del Mundial sueco con sombrero de vaquero debería ser el próximo portavoz de Buc

El hincha del Mundial sueco con sombrero de vaquero debería ser el...

Los aficionados suecos al fútbol descendieron en Texas esta semana para ver a su equipo enfrentarse a los Países Bajos en la Copa del Mundo. Y, por supuesto, un viaje a Texas conlleva algunas sorpresas, incluida una gran estación de servicio con una mascota de castor. Así es: ¡Buc-ee’s!

Y si la cadena de tiendas de conveniencia que vende brisket necesita un nuevo portavoz, creo que hemos encontrado al indicado. Un fanático sueco se volvió viral por su emoción al descubrir Buc-ee’s.

Houston’s KHOU estaba entrevistando a fanáticos de la Copa del Mundo, algo que la mayoría de las estaciones de noticias locales han descubierto que usualmente es oro. Un reportero decidió preguntar a un seguidor de Suecia acerca de su sombrero de vaquero, y terminó obteniendo un comercial de Buc-ee’s.

“¡De Buc-ee’s!” dijo el fanático cuando le preguntaron dónde consiguió su sombrero tamaño Texas. “Así que vayan a Buc-ee’s. Gran lugar. ¡Amo el beef jerky! ¡Nos encanta el estilo vaquero!”

De todas las cosas que el resto del mundo ha descubierto sobre Estados Unidos en la última semana y media, nada parece sorprender tanto como Buc-ee’s.

Lamentablemente para este fanático sueco y sus amigos, fue un día difícil para el equipo. Los neerlandeses dieron un espectáculo absoluto y los aniquilaron 5-1 para tomar el control del Grupo F.

Bueno, quizás de regreso a su hotel pueda pasar por Buc-ee’s y ahogar sus penas en un burrito de cheesesteak tejano.