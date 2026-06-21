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El hincha del Mundial sueco con sombrero de vaquero debería ser el próximo portavoz de Buc

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Valentina Moreno
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Los aficionados suecos al fútbol descendieron en Texas esta semana para ver a su equipo enfrentarse a los Países Bajos en la Copa del Mundo. Y, por supuesto, un viaje a Texas conlleva algunas sorpresas, incluida una gran estación de servicio con una mascota de castor. Así es: ¡Buc-ee’s!

Y si la cadena de tiendas de conveniencia que vende brisket necesita un nuevo portavoz, creo que hemos encontrado al indicado. Un fanático sueco se volvió viral por su emoción al descubrir Buc-ee’s.

Houston’s KHOU estaba entrevistando a fanáticos de la Copa del Mundo, algo que la mayoría de las estaciones de noticias locales han descubierto que usualmente es oro. Un reportero decidió preguntar a un seguidor de Suecia acerca de su sombrero de vaquero, y terminó obteniendo un comercial de Buc-ee’s.

“¡De Buc-ee’s!” dijo el fanático cuando le preguntaron dónde consiguió su sombrero tamaño Texas. “Así que vayan a Buc-ee’s. Gran lugar. ¡Amo el beef jerky! ¡Nos encanta el estilo vaquero!”

De todas las cosas que el resto del mundo ha descubierto sobre Estados Unidos en la última semana y media, nada parece sorprender tanto como Buc-ee’s.

Lamentablemente para este fanático sueco y sus amigos, fue un día difícil para el equipo. Los neerlandeses dieron un espectáculo absoluto y los aniquilaron 5-1 para tomar el control del Grupo F.

Bueno, quizás de regreso a su hotel pueda pasar por Buc-ee’s y ahogar sus penas en un burrito de cheesesteak tejano.

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