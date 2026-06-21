Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza comienzan mientras el estrecho de Hormuz permanece cerrado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con atacar a Irán nuevamente a menos que detenga a Hezbollah “causando problemas”, mientras que se llevaron a cabo conversaciones directas en Suiza con la demanda iraní de un alto el fuego completo en Líbano en la parte superior de la agenda.

Irán dijo que había reanudado su bloqueo en el estrecho de Ormuz en protesta por los continuos ataques israelíes en Líbano y afirmó que Trump estaba permitiendo que Israel violara el memorando de entendimiento firmado por el presidente de Estados Unidos y su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, la semana pasada. El memorando llama claramente a un alto el fuego en todos los frentes, pero Israel mató a más de 30 personas en ataques el sábado en el centro y sur de Líbano.

“Irán debe detener de inmediato a sus procuradores bien pagados en Líbano de causar problemas”, escribió Trump en redes sociales. “Si no lo hacen, golpearemos a Irán muy duro de nuevo”.

En una llamada de 20 minutos con Fox News, que reveló su sensibilidad a las críticas que le están siendo dirigidas tanto por republicanos como por demócratas, dijo: “Podríamos tomar el control del estrecho, si es necesario. Si no hacen un trato, cobraremos peajes”.

Refiriéndose al estrecho, pareció amenazar con secuestrar a los negociadores iraníes, diciendo: “Lo cierran y no tendrán un país. Ni siquiera volverán a su maldito país”.

La amenaza del presidente de Estados Unidos llevó a una protesta formal por parte de los iraníes ante los mediadores, y exigieron que lo que describieron como su “intimidación” fuera controlada.

Durante las conversaciones en Suiza, el vicepresidente, JD Vance, restó importancia al impacto de la violencia en Líbano, diciendo que “se había avanzado hacia el fin de las hostilidades allí. “Estas cosas siempre son un poco turbulentas”, dijo.

Adoptando un tono contrastante con el de Trump, agregó: “Lo que el presidente nos ha pedido hacer es dar un nuevo rumbo, transformar nuestra relación con el pueblo de Irán y extender una mano tendida que diga al pueblo de Irán que si su liderazgo está dispuesto a renunciar a ser un impulsor de la inestabilidad regional, si están dispuestos a renunciar a las ambiciones de armas nucleares a largo plazo, entonces Estados Unidos está listo para transformar fundamentalmente nuestra relación con ese país.

“La pregunta que tenemos ante nosotros ahora es ¿qué más podemos lograr juntos? ¿Podemos dar un nuevo rumbo?”

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo que el bloqueo renovado de Irán no estaba teniendo efecto y afirmó que el sábado transitaron por la vía marítima 67 barcos, además de 55 barcos el viernes.

El impacto práctico de la decisión iraní de mantener cerrado el estrecho de Ormuz aún está por probarse, pero Trump dijo la semana pasada que el mundo estaba a cuatro semanas de quedarse sin suficiente petróleo refinado, y dijo que habría habido una recesión mundial si no hubiera acordado la reapertura del estrecho levantando el bloqueo estadounidense a los puertos de petróleo iraníes.

El senador republicano Lindsey Graham, un cercano confidente de Trump, dijo: “Pasé cuatro horas y media con el presidente Trump el viernes. Aquí está lo que creo que sucederá a continuación. Si este trato falla, el presidente Trump va a tomar el control del estrecho de Ormuz por la fuerza … Cobraremos una tarifa a todos los que pasen para pagar la operación … si Irán disputa el control del estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos, los destruiremos”.

Trump está bajo un feroz ataque por parte de los partidarios estadounidenses de Israel que están enojados por los ataques personales dirigidos al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por parte de Trump y Vance.

Hablando en un servicio conmemorativo por su difunto hermano, Yonatan, Netanyahu dijo que Israel “permanecerá en la zona de seguridad en el sur de Líbano tanto tiempo como sea necesario”, en referencia a un área de hasta 6 millas de la frontera que Israel ha ocupado. Netanyahu también reiteró su afirmación de que “no permitirá que Irán se arme con armas nucleares”.

Irán dice que las conversaciones deben centrarse en el alto el fuego en Líbano, los términos para la reapertura del estrecho y el levantamiento de las sanciones estadounidenses a las exportaciones de petróleo iraní, junto con el descongelamiento de los activos iraníes en el extranjero. El jefe de la delegación iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha llevado consigo al CEO de la Empresa Nacional de Petróleo de Irán y al jefe del banco central de Irán, lo que sugiere que las cuestiones técnicas de levantar las sanciones al petróleo y las formas en que el dinero congelado puede ser dirigido a Irán están en primer plano en el pensamiento iraní.

La delegación iraní se negó a aparecer en cámara junto a la delegación estadounidense encabezada por Vance, yerno de Trump Jared Kushner y el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff. Pero las dos delegaciones fueron filmadas brevemente en la misma habitación, y el formato de las conversaciones de la tarde involucró a Irán, Estados Unidos, Pakistán y Qatar en un formato cuadrilátero. Qatar está profundamente enraizado como mediador conjunto junto a Pakistán.

El jefe del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi, también estuvo en Suiza, pero la delegación iraní quiere posponer las conversaciones sobre las inspecciones futuras de sus sitios nucleares hasta después de que se resuelvan las disputas por las sanciones. El objetivo es resolver los problemas nucleares, incluyendo la intrusividad y frecuencia de las inspecciones del OIEA dentro de 60 días, pero el período puede extenderse por acuerdo mutuo.