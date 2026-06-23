Noticias del mundo en breve: El papa Leo insta a tomar medidas contra el hambre, la tensión humanitaria se profundiza en Gaza, familias regresan a Líbano.

Hablando en un momento de creciente necesidad humanitaria y recursos cada vez más escasos, el Papa advirtió que el conflicto sigue siendo la principal causa de inseguridad alimentaria en todo el mundo y recalcó que la seguridad alimentaria debe tratarse como un asunto de seguridad global.

“Responder a esta necesidad no solo alivia el sufrimiento, sino que también aborda las causas subyacentes de la inestabilidad geopolítica”, dijo.

La visita se produce en un momento en que el hambre mundial sigue en niveles alarmantes, ya que se estima que 266 millones de personas en 47 países enfrentaron inseguridad alimentaria aguda el año pasado.

El Papa también expresó su preocupación por las barreras de acceso humanitario y el desequilibrio creciente entre la inversión en conflicto y la inversión en las personas.

“De hecho, los conflictos se ‘alimentan’ más fácilmente que las personas se nutren”, dijo. “Esta realidad refleja no solo deficiencias operativas, sino también un desequilibrio fundamental en las prioridades políticas y morales”.

Durante la visita, el Papa colocó una corona en el muro conmemorativo del PMA en honor a 171 miembros del personal que perdieron la vida mientras servían a comunidades vulnerables en todo el mundo.

También se reunió virtualmente con el personal que responde a emergencias alimentarias y agradeció a los empleados por su trabajo apoyando a comunidades afectadas por conflictos, cambios climáticos y desplazamientos.

Acceso humanitario y escasez de combustible profundizan la tensión humanitaria en Gaza

Los civiles en Gaza continúan enfrentando ataques aéreos, bombardeos, fuego naval y disparos en áreas residenciales, según la oficina de coordinación de ayuda de la ONU (OCHA), con informes durante el fin de semana que indicaron que entre los fallecidos también había civiles.

El acceso humanitario sigue siendo severamente limitado. El cruce fronterizo de Kerem Shalom es actualmente el único punto de entrada de ayuda a Gaza. Las agencias humanitarias continúan pidiendo que se abran más cruces y se levanten las restricciones sobre artículos esenciales.

Durante el fin de semana y hasta la mañana del lunes, los equipos de ayuda recopilaron envíos que incluían alimentos, mantas, suministros educativos, artículos de recreación para niños, kits de higiene y combustible.

Pero la importación limitada de combustible continúa obstaculizando los esfuerzos de socorro, obligando a los socios humanitarios a priorizar los servicios de salvamento mientras suspenden el apoyo a actividades menos críticas. La escasez de lubricantes y la dificultad para obtener repuestos para los generadores han complicado aún más las operaciones.

“Seguimos pidiendo que se abran más puntos de cruce y que se levanten las restricciones sobre los artículos que están siendo restringidos”, dijo el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

Violencia continua en Cisjordania

Mientras tanto, la violencia en Cisjordania continúa en niveles preocupantes.

Según socios humanitarios, las fuerzas israelíes dispararon y mataron a un niño y a un hombre el domingo, quienes al parecer formaban parte de un grupo que quemaba neumáticos y lanzaba cócteles molotov hacia un asentamiento en Hebrón.

“En contextos de aplicación de la ley en toda Cisjordania, la fuerza letal solo puede utilizarse como último recurso”, dijo el portavoz.

Familias regresan a sus hogares en el sur del Líbano

Las familias desplazadas por meses de hostilidades en Líbano están empezando a regresar a partes del sur del país, incluso cuando la destrucción generalizada, la infraestructura dañada y el acceso limitado a servicios básicos continúan afectando la vida diaria.

Según la oficina de coordinación de ayuda de la ONU (OCHA), algunas familias están regresando directamente a sus comunidades, mientras que otras se están mudando más cerca de casa y esperando a que las condiciones mejoren antes de decidir si pueden regresar permanentemente.

“Familias desplazadas por meses de hostilidades están empezando a regresar a las áreas del sur, a pesar de la destrucción generalizada, la infraestructura dañada y el acceso limitado a servicios básicos”, dijo el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

La incertidumbre persiste para muchos. “Algunas familias se están mudando más cerca de sus áreas de origen y esperando a que las condiciones mejoren antes de tomar una decisión final sobre qué hacer a continuación”, dijo.

A pesar de que la violencia ha disminuido significativamente en los últimos días, el impacto del conflicto sigue sintiéndose en todo Líbano.

Según el Ministerio de Salud Pública, 83 personas murieron y 141 resultaron heridas solo el 19 de junio. Desde la escalada de hostilidades el 2 de marzo, se ha informado que más de 4,100 personas han sido asesinadas y más de 12,100 resultaron heridas.

“Seguimos pidiendo la protección de civiles, el acceso humanitario sostenido y condiciones que permitan a las familias desplazadas regresar a casa de forma voluntaria, segura y con dignidad”, dijo el portavoz.