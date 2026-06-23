Tribunal de apelaciones completo para escuchar argumentos sobre investigación por desacato en deportaciones de CECOT

El pleno de la Corte de Apelaciones de los EE. UU. para el Circuito de D.C. ha acordado escuchar argumentos sobre el intento de un juez federal de declarar en desacato a la administración de Trump por la deportación de más de cien venezolanos a la mega prisión CECOT de El Salvador el año pasado.

La corte escuchará la apelación en banc, es decir, para ser considerada por todo el tribunal, el 29 de septiembre.

Un panel dividido de jueces en la misma corte en abril detuvo la investigación por desacato criminal contra la ex Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y otros funcionarios por su papel en las deportaciones después de que el Juez de Distrito de EE. UU. James Boasberg concluyera que “existe causa probable para encontrar al gobierno en desacato penal”.

La administración Trump, en marzo de 2025, invocó la Ley de Enemigos Alienígenas, una autoridad de guerra del siglo XVIII utilizada para deportar a no ciudadanos con poco o ningún debido proceso, para deportar dos aviones cargados de supuestos miembros de pandillas migrantes al CECOT de El Salvador argumentando que la pandilla venezolana Tren de Aragua es un “estado criminal híbrido” que está invadiendo los Estados Unidos.

Boasberg emitió una orden de restricción temporal y ordenó que los aviones dieran la vuelta, pero los abogados del Departamento de Justicia dijeron que sus instrucciones orales para que el vuelo regresara eran defectuosas y las deportaciones siguieron según lo planeado.

Los nacionales venezolanos fueron finalmente liberados a su país de origen desde CECOT en un intercambio de prisioneros en julio pasado.