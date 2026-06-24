El PGA Tour Anuncia Cambios Importantes a Partir de 2028

The PGA Tour, under the recommendation of the Future Competition Committee, will look much different starting in 2028.

El nuevo modelo utilizado por la PGA Tour será una estructura de dos niveles donde los jugadores se moverán entre la Serie del Campeonato de la PGA Tour y la Serie de Retadores de la PGA Tour. Las dos series tendrán una estructura de promoción y relegación basada en el rendimiento.

“Desde el primer día, el enfoque del Future Competition Committee ha sido construir la mejor versión de la PGA Tour, y hacerlo de una manera que refleje la voz de nuestros jugadores y las expectativas de nuestros aficionados,” dijo el CEO de la PGA Tour, Brian Rolapp. “El resultado es un nuevo modelo competitivo basado en la meritocracia, con caminos más claros, más en juego y más consistencia cuando los mejores jugadores compiten juntos.”

[Context: Cambios importantes en la PGA Tour para 2028]

Brian Rolapp, CEO de la PGA Tour, escribió una carta a los aficionados sobre la nueva estructura que se avecina en 2028. A continuación, se presenta la carta en su totalidad.

“Hoy marca un momento crucial para la PGA Tour, ya que avanzamos con un nuevo sistema competitivo, a partir de la temporada 2028.

Durante este proceso, hemos escuchado atentamente a los jugadores, socios y nuestros aficionados. Nos dijeron que querían ver a los mejores jugadores del mundo compitiendo entre sí con más frecuencia. Querían ver apuestas más claras a medida que avanza la temporada. Y querían un final más dramático de la temporada que premie la excelencia y haga que cada torneo importe.

Este nuevo modelo es nuestra respuesta.

Un TOUR. Dos series de eventos convincentes, jugados en los campos más dignos, por las mayores apuestas, culminando en una verdadera postemporada que corona al mejor golfista del mundo.

Cada evento sirve a un propósito distintivo, contribuyendo a un objetivo unificado: ser la plataforma de golf más fuerte y atractiva del mundo, en beneficio de nuestros aficionados, socios y jugadores.

Si bien nuestro modelo competitivo está evolucionando, seguimos comprometidos con hacer un impacto positivo. Desde 1968, la PGA Tour ha sido guiada por la creencia de que el golf puede ser una fuerza para el bien. A medida que la PGA Tour crece, también lo hará nuestra capacidad de apoyar a las comunidades donde jugamos.

El anuncio de hoy representa un progreso significativo, pero nuestro trabajo está lejos de terminar. Seguiremos refinando elementos del modelo y compartiendo actualizaciones públicas a medida que avancemos hacia la implementación.

Gracias por tu pasión por la PGA Tour y por el juego de golf. Tus comentarios ayudaron a dar forma a este trabajo, y seguiremos escuchando a medida que construimos la plataforma de golf más fuerte y competitiva del mundo.”

[Mensaje importante de Tiger Woods sobre los cambios en la PGA Tour]

El PGA Tour también anunció que la Serie de Retadores se jugará al mismo tiempo que la Serie del Campeonato. Contará con campos de 144 jugadores y nuevamente tendrá un corte de 36 hoyos para los 65 mejores jugadores y empates.

[Contexto: Cambios en la estructura de la postemporada de la PGA Tour]

Finalmente, una vez que concluya la temporada normal, habrá una serie de eventos disputados en otoño, actualmente programados para ser de 4 a 6 eventos. Aquí, los jugadores de la Serie del Campeonato tendrán la oportunidad de mejorar su posición, o en algunos casos, mantener su lugar en la Serie del Campeonato y evitar la relegación a la Serie de Retadores.