Argentina está mirando a Escocia con una plantilla de 34 hombres para abrir en julio y 2026. En su primer partido de 2026, Los Pumas recibirán a Escocia en Córdoba. Felipe Contepomi ha nombrado una plantilla de 34 hombres para el partido de la primera ronda del Campeonato de Naciones inaugural.

La plantilla de Contepomi incluye jugadores clave que regresan, así como jugadores sin límites y también varias estrellas no disponibles. La asignación es la primera de tres en julio y más jugadores se unirán a la plantilla durante el mes de julio.

La serie completa de Argentina en casa en el mes de julio verá partidos los días 4, 11 y 18 de julio. El partido de prueba antes mencionado contra Escocia en Córdoba será el encuentro del 4 de julio. El 11 de julio, Argentina se enfrentará a Gales en San Juan, mientras que Los Pumas se enfrentarán a Inglaterra el 18 de julio en Santiago del Estero.

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NOMBRES SIN CAPA

La primera plantilla del año de Contepomi viene con cinco jugadores sin límites. Uno juega Super Rugby en Australia, mientras que cuatro son jugadores nacionales en Super Rugby Americas (SRA).

El jugador afincado en Australia es Leonel Oviedo. El puto es el hermano mayor del consagrado N8, Joaquín Oviedo. Leonel Oviedo ha estado anteriormente en las plantillas de Pumas, pero sigue sin ser internacional. Jugó con los Barbarians contra Sudáfrica en junio de 2026.

El segunda línea Luciano Asevedo ha entrenado anteriormente con Los Pumas pero aún no ha sido internacional. El delantero de 2,03 m de altura y 124 kg tiene la altura y el tamaño a su favor. Ha despertado el interés de Toulon por unirse a los gigantes franceses. Su selección llega sin Tomás Lavanini (91 internacionalidades).

El fullback de Dogo, Mateo Soler, también ha sido incluido en la lista. El jugador de 23 años también apareció anteriormente en las plantillas de Pumas, pero no está limitado. Ha sido preferido al fullback de Pampa, Tobías Wade, quien tuvo una fuerte temporada de debut en SRA.

Además del trío, se incluyen dos jugadores adicionales sin límites, pero como jugadores por invitación. El ala Juan Penoucos y el centro Agustín Fraga jugaron en el SRA de Pampas.

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PUMAS RECUERDOS

Hay tres Pumas retirados del mercado para julio de 2026 que no participaron en la gira de noviembre de 2026 por el Reino Unido. El trío en cuestión jugó con Contepomi en 2025, pero lo hizo de diferentes maneras.

En 2024-2024, el medio scrum Gonzalo García se estableció con éxito como medio scrum titular de Contepomi. Se perdió la selección de noviembre después de verse obligado a abandonar Sudáfrica en el Campeonato de Rugby. El jugador de 27 años se despidió recientemente del Zebre Parma y fichó por Pau en el Top 14.

En 2025, N8 Joaquin Moro dio un paso adelante desde Los Pampas en SRA a los Leicester Tigers en la Premiership inglesa. Moro debutó con Los Pumas en 2024 y disputó su último test match contra Uruguay en 2025.

Faustino Sánchez Valarolo debutó con Argentina ante Uruguay en la que fue la última convocatoria de Moro. En la victoria en casa sobre Uruguay, Sánchez Valarolo entró como sustituto. El pívot de Dogos consiguió su única internacionalidad hasta la fecha en Salta.

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NO SELECCIONADO

La expansión de SRA ha contribuido a ampliar la base de jugadores. Como resultado, hay miembros del grupo de jugadores de Argentina que se han quedado fuera basándose únicamente en la selección.

Los pilares de Loose Head Ignacio Calles y Rodrigo Martínez juegan en competiciones de élite pero no han sido seleccionados. De manera similar, Santiago Medrano y Facundo Bosch fueron habituales bajo el mando de Mario Ledesma, pero ninguno de ellos ha llegado a la plantilla de julio.

Los segundas líneas Lucas Paulos y Tomás Lavanini continúan jugando profesionalmente en el nivel de élite, pero han quedado fuera, al igual que Franco Carrera, que juega en el United Rugby Championship (URC).

Un trío de zagueros radicados en Francia son temas de conversación adicionales. Contepomi no ha seleccionado a Bautista Pedemonte, Rodrigo Bruni ni Facundo Isa.

El ex medio scrum titular Gonzalo Bertranou se perdió, mientras que Jerónimo de la Fuente jugó por última vez para Argentina en lo que fue su partido internacional número 80 en julio de 2024. Además, el ex Puma Matías Orlando se perdió a pesar de que se seleccionó a otro centro de la SRA. El destape Tomás Medina observa desde la URC.

Contepomi le entregó a Santiago Pernas su primera convocatoria en julio de 2025 contra Uruguay. Se lesionó y fue reemplazado temprano y aún no ha vuelto a jugar. Él y el fullback Martín Bogado son omisiones notables de tres defensas.

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HERIDOS Y NO DISPONIBLES

Las lesiones han contribuido a las selecciones. Entre ellos se encuentran los jugadores de primera línea Tomás Gallo, Juan Martín González, Juan Cruz Mallía y Pedro Rubiolo. Los cuatro han sido habituales bajo el mando de Contepomi cuando estuvieron disponibles.

El trío de Bautista Bernasconi, Benjamín Elizalde y Benjamín Grondona debutaron con Argentina en 2025, pero ahora están fuera de juego por lesiones. La lesión de Eduardo Bello puso fin a su campeonato de rugby a principios de 2024 y aún no está listo para una retirada.

La final del Top 14 se llevará a cabo en Francia el sábado 27 de junio. La fecha significa que los jugadores de Toulouse y Montpellier no han sido considerados para el partido de prueba en casa del 4 de julio contra Escocia. Esto significa que Santiago Chocobares, Efraín Elías, Domingo Miotti y Justo Piccardo no estarán en Córdoba.

LISTA DE HERIDOS

Eduardo Bello

Emiliano Boffelli

Bautista Bernasconi

BenjamÃ­n Elizalde

Tomás Gallo

Juan Martín González

BenjamÃ­n Grondona

Juan Cruz MallÃ­a

Pedro Rubiolo

Joel Sclavi

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PARTIDOS DE JULIO – CAMPEONATO DE NACIONES

JULIO 04 contra (Estadio Mario Kempes, CÃ³rdoba, AR)

11 DE JULIO contra (Estadio Bicentenario, San Juan, AR)

18 DE JULIO contra (Estadio Ãšnico Madre de Ciudades, Santiago del Estero, AR)

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PLANTILLA DE ARGENTINA – DELANTEROS

APOYO DE CABEZA SUELTO

Mayco Vivas (Oyonnax, Fr, 39 partidos internacionales)

Boris Wenger (Harlequins, Reino Unido, 5 partidos internacionales)

PUTA

Julián Montoya (Pau, Reino Unido, 117 partidos internacionales)

Leonel Oviedo (Fuerza Occidental, sin límites)

Ignacio Ruiz (Perpignan, FR, 26 partidos internacionales)

APOYO DE CABEZA APRETADO

Francisco Coria Marchetti (Brive, FR, 8 partidos internacionales)

Pedro Delgado (Harlequins, Reino Unido, 9 partidos internacionales)

Tomás Rapetti (Toulouse, FR, 3 partidos internacionales)

CABEZA SUELTA SEGUNDA FILA

Franco Molina (Newcastle Red Bulls, Reino Unido, 19 partidos internacionales)

Guido Petti (Harlequins, Reino Unido, 98 partidos internacionales)

CABEZA APRETADA SEGUNDA FILA

Matías Alemanno (Vannes, FR, 99 partidos internacionales)

Luciano Asevedo (Tarucas, sin tapones)

FLANQUERO

Santiago Grondona (Pau, FR, 25 partidos internacionales)

Marcos Kremer (Clermont, FR, 81 partidos internacionales)

Pablo Matera (Honda Heat, JP, 121 partidos internacionales)

Juan Penoucos (Pampas, sin tope) *

N8

Joaquín Moro (Leicester Tigers, Reino Unido, 3 partidos internacionales)

Joaquín Oviedo (Perpignan, FR, 22 partidos internacionales)

*Por invitación

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PLANTILLA DE ARGENTINA – RESPALDOS

MEDIO SCRUM

Simón Benítez Cruz Newcastle Red Bulls, 10 partidos internacionales)

Gonzalo García (Pau, FR, 16 partidos internacionales)

Agustín Moyano (Western Force, AU, 8 partidos internacionales)

VUELA MEDIA

Tomás Albornoz (Toulon, FR, 21 partidos internacionales)

Gerónimo Prisciantelli (Racing 92, FR, 4 partidos internacionales)

NicolÃ¡s Roger (Dogos, 3 partidos internacionales)

CENTRO DENTRO

Faustino Sánchez Valarolo (Dogos, 1 internacionalidad)

FUERA DEL CENTRO

Lucio Cinti (sarracenos, Reino Unido, 39 partidos internacionales)

Agustín Fraga (Pampas, sin tope) *

Matías Moroni (Bristol Bears, Reino Unido, 94 partidos internacionales)

ALA

Mateo Carreras (Bayonne, FR, 33 caps)

Bautista Delguy (Clermont, Francia, 39 partidos internacionales)

Rodrigo Isgró (Harlequins, Reino Unido, 16 partidos internacionales)

Ignacio Mendy (Benetton, IT, 4 partidos internacionales)

COMPLETO

Santiago Carreras (Bath, UK, 64 caps)

Mateo Soler (Dogos, sin tapar)

*Por invitación