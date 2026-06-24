ONU advierte que los recortes de ayuda profundizan la crisis humanitaria en Myanmar

Millones de personas en Myanmar enfrentan dificultades crecientes a medida que continúa la violencia relacionada con conflictos y la asistencia internacional disminuye, según un nuevo informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El informe advierte que las reducciones en la financiación humanitaria están ejerciendo una presión adicional sobre comunidades que ya luchan bajo años de conflicto armado, desplazamiento e inseguridad. También plantea preocupaciones sobre la continua transferencia de armas, municiones, combustible para aviones y otros suministros militares a las fuerzas armadas de Myanmar, lo que podría contribuir a violaciones adicionales de los derechos humanos internacionales y del derecho humanitario. Cubriendo el período desde agosto de 2025 hasta enero de 2026, el informe pinta un panorama preocupante de empeoramiento de las condiciones en todo el país mientras los civiles permanecen atrapados en medio de la violencia en curso.

Aumentan las muertes de civiles en medio de los ataques en curso

La ONU documentó al menos 702 muertes de civiles durante el período de seis meses informado, la mayoría ocurriendo en Myanmar central y en el estado de Rakhine. Los ataques aéreos representaron 476 de esas muertes, destacando el impacto devastador de los ataques aéreos en las poblaciones civiles. Antes de que comenzara la votación en las elecciones organizadas por los militares en diciembre, al menos 111 personas murieron en ataques aéreos, incluidas 43 mujeres y 10 niños.

El informe señala que la violencia relacionada con conflictos continúa junto con restricciones al acceso humanitario, una débil aplicación de la ley y una inseguridad generalizada. Las comunidades en todo Myanmar siguen expuestas a ataques mientras luchan por obtener alimentos, atención médica y otros servicios esenciales. El Jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker TÃ¼rk, dijo que el pueblo de Myanmar sigue sufriendo inmensamente después de años de conflicto e inestabilidad.

Las comunidades locales luchan por llenar el vacío

A medida que disminuye el apoyo internacional, las organizaciones locales se han convertido en la columna vertebral de los esfuerzos de protección civil. Grupos comunitarios, organizaciones de la sociedad civil y redes de gobernanza local han creado sistemas para proporcionar atención médica de emergencia, asistencia humanitaria, servicios de alerta temprana y apoyo a familias desplazadas. Estas iniciativas dirigidas localmente han ayudado a las comunidades a sobrevivir bajo condiciones extremadamente difíciles.

El informe señala que estos mecanismos de protección dependen en gran medida del conocimiento local, la confianza y la cooperación comunitaria. A pesar de los recursos limitados y las constantes amenazas de seguridad, han logrado proporcionar cierto nivel de apoyo donde los sistemas formales están ausentes o inaccesibles.

Sin embargo, muchos de estos programas están ahora en riesgo. Las reducciones de financiamiento han llevado a despidos de personal, cierres de programas y recortes severos a los servicios. Las organizaciones de mujeres, los medios étnicos y los grupos comunitarios se han visto especialmente afectados.

Las reducciones de la ayuda amenazan los servicios esenciales

El informe destaca las consecuencias de la reducción de la asistencia internacional. Los proveedores de atención médica luchan por mantener los suministros de medicamentos y mantener en funcionamiento las clínicas debido a la escasez de fondos y los bloqueos militares. Las casas seguras que apoyan a sobrevivientes de violencia sexual y de género han cerrado o reducido servicios.

Los programas educativos para niños desplazados se han reducido, mientras que las iniciativas de apoyo psicosocial y los programas para mujeres operan con menos recursos. Muchas organizaciones se ven obligadas a redirigir fondos de emergencia limitados simplemente para mantener en marcha los servicios esenciales.

TÃ¼rk advirtió que la retirada del apoyo está empeorando el sufrimiento de las personas que ya han soportado años de violencia e inestabilidad. Subrayó que la financiación predecible sigue siendo fundamental para proteger a los civiles y apoyar iniciativas dirigidas por la comunidad que continúan operando bajo una presión extraordinaria.

La ONU hace un llamado a un mayor apoyo internacional para los esfuerzos de protección local, un fin inmediato de las hostilidades y acceso humanitario sin restricciones para los civiles que necesitan con urgencia alimentos, agua limpia, medicinas y servicios básicos. El informe argumenta que si bien las comunidades locales han mostrado una notable resistencia, no pueden llevar solas la carga. Un compromiso internacional sostenido será esencial para evitar que las condiciones empeoren aún más en todo Myanmar.