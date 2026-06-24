El Mundial de 2026 ha sido una gran decepción para T@ürkiye, que saldrá del torneo después de enfrentarse al equipo nacional masculino de EE. UU. el jueves, después de no poder anotar en las derrotas ante Australia y Paraguay.

Este verano marca la primera aparición en la Copa del Mundo del país desde 2002, y había esperanzas de que con un grupo joven y abundante talento, podrían avanzar en la fase de eliminación directa. En cambio, han sido eliminados en la fase de grupos.

Aunque cayó 2-0 ante Australia y 1-0 frente a Paraguay que jugó 45 minutos con 10 hombres, T@ürkiye no ha jugado mal. El equipo de Vincenzo Montella ha controlado en gran medida ambos juegos, pero ha sido ineficaz en la defensa contraataques y ha fallado en anotar en un total de 62 disparos en los dos partidos.

Este último partido es un trámite. El USMNT ya ha asegurado el Grupo D, y T@ürkiye sabe que se dirige a casa, pero eso no significa que el equipo europeo se rinda fácilmente, esperando llevar brevemente al USMNT de vuelta a la Tierra después de un excelente comienzo.

Aquí, Sports Illustrated destaca a tres jugadores turcos que podrían causar daño el jueves.

Arda Guler, quien juega en la posición de 10 en el esquema 4-2-3-1, es el líder en el ataque. A pesar de no estar en su mejor momento en el Mundial, ha sido una presencia notable en el mediocampo ofensivo.

Contra Australia, realizó ocho disparos pero luchó para llegar a áreas de alto porcentaje de gol dentro del área. En el segundo partido contra Paraguay, tuvo oportunidades más peligrosas pero no logró acertar al arco.

Guler no dudará en disparar desde lejos contra el USMNT, y sus habilidades creativas representarán una dura prueba para los defensores del equipo contrario, pero su falta de acierto en la definición probablemente disminuirá el daño potencial.

Ferdi Kadioglu, un lateral izquierdo de Brighton que probablemente empezará en la defensa turca, será la clave para enfrentarse a las sobrecargas en los costados de la UMSN. Su presencia defensiva y habilidad para detener carreras será crucial para su equipo.

Además de su posición defensiva, Kadioglu también puede iniciar ataques desde los costados o al cortar hacia el centro, potencialmente conectando con jugadores atacantes peligrosos como Guler y el astro de la Juventus, Kenan Yildiz.

Yildiz, después de una temporada impresionante con la Juventus, donde marcó 10 goles y dio seis asistencias en 36 partidos, ha tenido un Mundial decepcionante. Sin embargo, sigue siendo joven y con el talento a su alrededor, es probable que tenga muchas más oportunidades de Copa del Mundo en su carrera.

A pesar de todo, eso no significa que no quiera una destacada actuación en el último partido del torneo de este año, donde ha luchado para producir oportunidades claras y ha sido superado defensivamente en varias ocasiones.