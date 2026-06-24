Caminando en una cuerda floja: Los planes de préstamo de Burnham chocan con las realidades fiscales.

Andy Burnham entraría en Downing Street ya “acorralado” por los mercados financieros si señala un aumento en el endeudamiento para financiar una agenda política más amplia, han advertido los inversores de bonos. El recién electo diputado de Makerfield, quien se espera ampliamente que sea el próximo primer ministro, también podría verse rápidamente bajo presión si elige a un canciller que sea considerado demasiado izquierdista por los mercados de bonos. “Está acorralado por el hecho de que las finanzas del gobierno se encuentran en una posición débil, y si elige ignorar esta realidad, entonces podría encontrarse bajo presión muy rápidamente”, dijo Mark Dowding, director de inversiones del fondo de cobertura RBC BlueBay. Con el desastroso mini-presupuesto de Liz Truss aún proyectando una sombra sobre la política fiscal del Reino Unido, Burnham alarmó a algunos inversores el año pasado cuando dijo que el Reino Unido estaba “endeudado” con los mercados de bonos, una postura que desde entonces ha moderado en entrevistas. Dowding dijo: “Los mercados son más propensos a ser escépticos desde el principio si intenta ser demasiado aventurero … desde ese punto de vista, Burnham podría estar caminando sobre una cuerda floja en parte por su propia culpa. No se necesitará demasiados titulares para que los mercados de bonos repentinamente estén en su contra”. Si llega a ser primer ministro, el ex alcalde de Manchester se espera que cumpla con promesas como la nacionalización de servicios públicos clave y un programa de construcción de viviendas sociales. Cómo los pagará sigue siendo poco claro. Durante su campaña para el escaño de Makerfield, Burnham se comprometió con las reglas fiscales establecidas por Rachel Reeves, como señal de que no supervisaría un aumento dramático en el endeudamiento. Pero también se comprometió con la promesa del manifiesto del Laborismo de no aumentar el impuesto sobre la renta, el IVA o las contribuciones nacionales, limitando cuánto puede recaudar dinero de los contribuyentes. “Es un contexto muy desafiante para que Burnham tenga que enfrentar. Necesita lidiar con lo que tiene frente a él, no con lo que le gustaría heredar”, dijo Andrew Goodwin, economista jefe para el Reino Unido en Oxford Economics. “Donde sea que quiera gastar más, tendrá que recortar el gasto en otras áreas para financiarlo, o tendrá que aumentar impuestos”, agregó. “Este no es un momento en el que se puedan adoptar ideas realmente de gran envergadura”.

El martes, una de las personas que ha estado asesorando a Burnham pidió miles de millones de libras más de endeudamiento para financiar la inversión en infraestructura. Jim O’Neill, ex economista jefe de Goldman Sachs y ministro, dijo que quería que el gobierno creara un organismo independiente para el gasto en infraestructura que pudiera liberarse para gastar significativamente más en proyectos importantes. Dijo: “Hay mucho más margen bajo las reglas fiscales existentes para endeudarse para la inversión, y el próximo canciller debería aprovechar eso. Podemos hacer mucho más para impulsar proyectos de infraestructura, y eso es lo que deberíamos hacer”. Su elección de canciller será un indicativo clave de hacia dónde podrían ir las cosas, dijo Jonas Goltermann, economista jefe de mercados en la consultora Capital Economics. Wes Streeting, el ex secretario de Salud, sería visto como “priorizando la unidad del partido y, presumiblemente, un enfoque fiscal más centrista sobre complacer a la izquierda laborista”, dijo. “Eso sería positivo para los bonos”. Ed Miliband, secretario de energía y asesor del Tesoro bajo Gordon Brown, sería ampliamente esperado que adopte un enfoque más intervencionista. Pero Dario Perkins, director gerente de macroeconomía global en la consultora TS Lombard, y también ex asesor del Tesoro, dijo: “Este es un tipo que trabajó en el Tesoro durante mucho tiempo y presumiblemente comprende las limitaciones del mercado de bonos. Estaría asombrado si incluso si viniera a hacer una gran locura de gasto, creo que se sentiría extremadamente incómodo con eso”. Quizás más importante aún, dijo Goltermann, será algo completamente fuera del control de Burnham: la suerte. “Para el mercado de bonos, la política importa mucho, pero lo que sucede en el resto del mundo importa probablemente mucho más”, dijo, señalando la guerra de Irán, que provocó un aumento en los precios de la energía y, a su vez, en los rendimientos de los bonos, a principios de este año. Esa tendencia que “parece estar desapareciendo ahora”, agregó. “Si continúa, entonces eso no tiene nada que ver con Burnham pero ayudaría a su posición. Podría ser más afortunado que Starmer”.