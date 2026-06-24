Daniel Muñoz rompe la resistencia de la RD del Congo para enviar a Colombia a los octavos de final de la Copa del Mundo

Como cualquiera que haya encontrado atascos de tráfico mexicanos sabrá, hay momentos en los que parece que nunca saldrás del impasse. Colombia debe haber sentido lo mismo sobre el portero de la República Democrática del Congo, Lionel Mpasi, quien realizó una serie escandalosa de salvadas que parecían que podrían ganarle a su equipo un punto improbable. El guardameta del Le Havre finalmente fue vencido, pero solo por una desviación que le dio a Colombia su segunda victoria consecutiva y aseguró su paso a los dieciseisavos de final.

Fue Daniel Muñoz quien marcó el gol, el lateral derecho del Crystal Palace con su segundo en dos partidos, al cortar desde la derecha con la mitad del equipo de RDC aparentemente distraído por una apelación a penales en el borde del área. Su disparo tocó a Steve Kapuadi, desubicando a Mpasi para vencerlo en su palo cerca. A partir de entonces, Mpasi pasó sus deberes de frustrar a Colombia al juez de línea, quien dos veces anuló acabados extravagantes de Luis Díaz. Un empate en su último partido, contra Portugal, sería suficiente para que Colombia encabece el grupo y asegure un enfrentamiento contra el mejor equipo en el tercer lugar en Kansas City. El segundo lugar jugará contra el subcampeón del grupo de Inglaterra en Toronto.

Los fanáticos colombianos pueden haber predominado, con más del 90% del estadio adornado de amarillo, pero el fanático más llamativo era de la RDC. Michel Kuka Mboladinga, que parece Patrice Lumumba, viste trajes brillantemente coloridos en los colores nacionales y permanece perfectamente quieto durante los partidos, estuvo presente, de pie en un taburete en el frente de la tribuna, con el brazo derecho levantado. Había perdido el primer partido de RDC en Houston, el empate contra Portugal, a pesar de que se le había otorgado aparentemente su visa estadounidense, pero llegó, acompañado de un guardaespaldas con piel de leopardo, para ser recibido con grandes aplausos de los fanáticos colombianos en el estacionamiento.

Al igual que contra Uzbekistán en su primer partido, las hordas vestidas de amarillo tuvieron que esperar el avance, pero esta vez no fue por falta de oportunidades. Con Colombia completamente bajo control en el mediocampo en las primeras etapas, se sentía que un gol tenía que llegar. Primero, Mpasi negó a Jhon Arias y Muñoz disparó al lado de la red. Luego, el arquero se lanzó de longitud completa hacia su izquierda para desviar un disparo de James Rodríguez, apartando un disparo de larga distancia de Johan Mojica y bloqueando un disparo de Díaz. Cuando fue vencido, Muñoz empujando la pelota, fue solo después de haber hecho un bloqueo inicial espectacular, y resultó que el lateral izquierdo del Crystal Palace estaba marginalmente en fuera de juego. Y todo eso fue en los primeros 20 minutos.

Pero la pausa de hidratación, como en tantos juegos, rompió el momentum. Sébastien Desabre puede parecer un cuestionable abogado escocés de principios de la noche en un drama de ITV, pero el entrenador francés no ha llevado a la RDC a su primer Mundial en 52 años por casualidad, o incluso a través de acuerdos oscuros con el fiscal. Hizo un par de ajustes, apretó el mediocampo, y de repente, al igual que el camino de aproximación al Estadio Jalisco, el camino ya no estaba claro.

Cinco minutos después del segundo tiempo, Mpasi volvió a salvar a la RDC, negando a Díaz con su pie izquierdo antes de que Arias enviara el rebote afuera. La reacción del exmediocampista de los Wolves, cayendo al suelo con la cabeza entre las manos, sugería cuán frustrado se estaba volviendo Colombia. Juan Quintero tiene 33 años y está muy en la categoría de ser utilizado solo en emergencias; su introducción por Rodríguez justo antes de la hora contó su propia historia. Los bloques bajos, como Inglaterra y Croacia habían encontrado antes en el día, no son fáciles de penetrar. Si un candado necesita ser forzado, sin embargo, es útil tener un cerrajero especialista en experiencia para llevar. Este no es un lado de Colombia que carezca de creatividad.

Los cinco defensores de la RDC, sin embargo, defendieron de manera soberbia, protegidos por el trío de mediocampistas con Yoane Wissa conectando a un centrodelantero solitario. Colombia pudo haber ganado el juego en los primeros 20 minutos, pero después RDC estuvo relativamente tranquilo. Noah Sadiki del Sunderland entró en el medio tiempo por Ngal’ayel Mukau en el lado derecho del escudo del mediocampo, su prodigioso motor asegurando que no hubiera peligro de que la RDC se quedara sin energía. Habían tenido el primer disparo del juego, Edo Kayembe lanzando un disparo apenas desviado en el primer minuto, pero después se trató todo de retroceder detrás de las barricadas.

Y casi funcionó. Casi pudieron resistir. Pero el riesgo para cualquier equipo que solo busque absorber castigo es un golpe de mala suerte como el que les ocurrió. Kinshasa, la capital de la RDC, puede haber sido donde Muhammad Ali ejecutó su estrategia de cuerda-a-dope contra George Foreman, pero este era un equipo aferrándose apenas; no había capacidad repentina para lanzar un contraataque contra un oponente exhausto, incluso si Nathanaël Mbuku llevó a Camilo Vargas a una atajada tardía con un disparo de larga distancia. Pero aún así, hubo algo magnífico en su resistencia, y una victoria sobre Uzbekistán en su último juego casi seguramente los llevaría a través.

Esta, sin embargo, fue una noche en la que la resistencia de la RDC fue finalmente superada por la persistencia colombiana.