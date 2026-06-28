Cada año después renovado para la temporada 2 en Amazon; se enfocará en la historia de Charlie de libro secuela Un verano dorado

Prepárate para regresar a Barry’s Bay: “Every Year After” ha sido renovada para una segunda temporada en Prime Video de Amazon menos de un mes después de su debut.

Basada en la exitosa novela de Carley Fortune “Every Summer After”, la primera temporada del drama cuenta la historia de amigos que se convierten en amantes y luego tienen una segunda oportunidad en el romance entre Percy Fraser (Sadie Soverall) y Sam Florek (Matt Cornett).

Los dos se reencuentran una década después de su ruptura (un incidente misterioso por el cual Percy se culpa a sí misma) cuando Percy regresa al pueblo lacustre de Barry’s Bay (donde Sam y su hermano Charlie, interpretado por Michael Bradway, crecieron, y donde Percy pasó sus veranos de infancia) tras el fallecimiento de la madre de Sam y Charlie, Sue (Elisha Cuthbert).

En la temporada 2, Amazon confirma que “Every Year After” cambiará el enfoque a Charlie y adaptará la secuela de la novela de Fortune, “One Golden Summer”, mientras “continúa explorando las historias y personajes favoritos de los fanáticos de la primera temporada”.

La showrunner Amy B. Harris continuará en su rol para la temporada 2 junto a productores ejecutivos como Fortune, Lindsey Liberatore, Amy Rardin, John Stephens y Grace Gilroy.

El elenco de la temporada 2 de “Every Year After” incluye a Bradway, Soverall, Cornett, Aurora Perrineau (“KAOS”, “Westworld”), Abigail Cowen (“Fate: The Winx Saga”) y Joseph Chiu (“Fear Street: Prom Queen, Motorheads”).

“La respuesta a ‘Every Year After’ ha sido verdaderamente extraordinaria, subrayando el atractivo universal de la narrativa de Carley Fortune y la profunda conexión que el público ha formado con el mundo de Barry’s Bay”, dijo Peter Friedlander, jefe de televisión global de Amazon MGM Studios. “Estamos increíblemente agradecidos con Carley, Amy B. Harris, nuestro excepcional elenco y equipo creativo, y los apasionados fanáticos que han abrazado esta serie en todo el mundo. Estamos emocionados de regresar a Barry’s Bay y llevar a la audiencia otro capítulo profundamente emocional e inolvidable”.