Trump nomina a ex policía estatal de Oklahoma para dirigir ICE

alternar título Erin Hooley/AP

El presidente Trump dice que está nominando a Lance Schroyer, quien sirvió como policía estatal de Oklahoma y con los Marines de EE. UU., como el próximo director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.

La nominación se produce tras meses de escrutinio sobre las agresivas tácticas de inmigración de la agencia y después de que Todd Lyons renunciara como director interino de ICE a finales de mayo. David Venturella, antiguo funcionario de ICE y ex ejecutivo de una corporación penitenciaria privada, ha estado al frente de la agencia en calidad de interino desde junio.

En su plataforma Truth Social, Trump describió a Schroyer como un “PATRIOTA con experiencia operativa real y un líder probado con DÉCADAS de experiencia encerrando a lo peor de lo peor”.

“Él AMA a los hombres y mujeres de ICE”, agregó Trump.

Si se confirma, Schroyer se asociaría con un compañero de Oklahoma para implementar la controvertida represión migratoria de la administración Trump. El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa ICE, está dirigido por el secretario Markwayne Mullin, excongresista de Oklahoma.

Mullin elogió la nominación de Schroyer en la plataforma de redes sociales X.

“Con más de 29 años de experiencia en aplicación de la ley, Lance desempeñará un papel vital para ayudar a cumplir el mandato presidencial del pueblo estadounidense de atacar, arrestar y deportar a extranjeros ilegales”, escribió.

Schroyer actualmente se desempeña como asesor principal de Mullin y supervisa la coordinación de la aplicación de la ley de inmigración, según un comunicado del DHS.

Haciéndose eco de Trump, Mullin pidió una rápida confirmación de Schroyer en el Senado. ICE no ha tenido un director confirmado por el Senado desde la administración Obama.