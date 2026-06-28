Un verano inesperadamente fuerte en taquilla podría significar el primer año de $10 mil millones de Hollywood desde la pandemia

La industria cinematográfica está viviendo su mejor verano desde antes de la pandemia, y esta racha exitosa está llevando a la taquilla anual a un ritmo de superar los $10 mil millones por primera vez en siete años.

La temporada, que va desde el primer fin de semana de mayo hasta el Día del Trabajo, ha recaudado hasta ahora $1.8 mil millones hasta el domingo. Eso es menos de un 2% respecto a los niveles de 2019, o aproximadamente $30 millones menos. Los analistas de la industria prestan mucha atención a este periodo del año porque generalmente representa alrededor del 40% de la taquilla anual doméstica total.

“La taquilla de verano es increíblemente importante,” dijo Paul Dergarabedian, jefe de tendencias de mercado en la compañía de datos cinematográficos Rentrak. “Es vital en términos de cómo se ve la salud general de la industria y qué significa eso para el año entero.”

Lo que distingue a este verano es que no comenzó con una película de acción blockbuster o un equipo de superhéroes. En cambio, el primer gran éxito de la temporada llegó con el estreno de “The Devil Wears Prada 2” de Disney, seguido por “Obsession” de Universal y “Backrooms” de A24, dos películas de terror de bajo presupuesto de creadores de YouTube convertidos en cineastas.

La semana pasada, el estreno de “Toy Story 5” de Disney y Pixar proporcionó otro impulso, con una apertura de $160 millones, la mejor de la franquicia.

En total, las cuatro películas han contribuido con casi $850 millones a la taquilla de verano doméstica desde principios de mayo, según datos de Rentrak. Notablemente, eso es aproximadamente lo que “Avengers: Endgame” de Disney y Marvel había recaudado para la taquilla de 2019 durante el mismo periodo.

[Contexto: La taquilla de verano del cine está experimentando un renacimiento después de la pandemia, con una serie de éxitos inesperados que están impulsando la industria cinematográfica hacia niveles pre-pandémicos.]

[Verificación de hechos: La información en este artículo se basa en datos reales de recaudación de taquilla y análisis de la industria cinematográfica.]