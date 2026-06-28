Trump nombra a Lance Schroyer como nuevo nominado a director de ICE

Presidente Donald Trump anunció el sábado que está nominando a Lance Schroyer, un antiguo oficial de la ley de Oklahoma, para ser su nominado como director de Inmigración y Control de Aduanas.

En su anuncio, Trump elogió los 29 años de servicio de Schroyer como oficial de la ley en Oklahoma y dijo que Schroyer hará cumplir la represión de la administración contra inmigrantes indocumentados.

“Él es un PATRIOTA con experiencia operativa real, y un líder probado con DÉCADAS de experiencia encarcelando a los peores de los peores,” dijo Trump en una publicación en redes sociales.

Schroyer, quien anteriormente sirvió como patrullero estatal de Oklahoma y como Marine de EE. UU., actualmente se desempeña como asesor senior del Secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin.

Mullin, un exsenador de Oklahoma, y Schroyer han tenido una relación de larga data y según una fuente con conocimiento de la decisión, fue la elección de Mullin para liderar ICE, dijo a ABC News.

David Venturella ha sido el director interino de ICE desde que asumió el cargo en lugar de Todd Lyons, quien renunció el 31 de mayo. Venturella se mantendrá en el cargo hasta la confirmación de Schroyer, según la fuente.

ICE no ha tenido un director confirmado por el Senado desde 2017.

Demócratas, defensores de inmigración y funcionarios locales criticaron las tácticas de ICE, incluidas acusaciones de perfil racial y tácticas agresivas.

La escrutinio de ICE se intensificó después de las muertes a tiros de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, en Minneapolis en enero a manos de los oficiales de inmigración.

Todd Lyons, el director interino de ICE durante el primer año del segundo mandato de Trump, renunció en mayo, diciendo que era para pasar más tiempo con su familia.

El anuncio de la partida de Lyons se produjo más de un mes después de que Trump despidiera a la exsecretaria del DHS, Kristi Noem.

-ABC News Luke Barr contribuyó a este informe.