¿Podría la próxima gran novela ser escrita por AI (¿y podrías siquiera darte cuenta)?

Tres párrafos, de tres críticas de hoteles diferentes. ¿Puedes decir cuál, si hay alguna, fue generada por IA?

“El hotel está en una excelente ubicación para todo. Muchos lugares para comer y beber. El hotel en sí siempre está lleno de actividad. La taberna ubicada en la planta baja es definitivamente imprescindible. La comida, el servicio, los precios y el ambiente eran geniales.”

“Un buen hotel, aunque la habitación tenía las proporciones de un ascensor bien equipado. Dormí bien, la ducha fue excelente, el personal fue amable. El desayuno estaba ocupado pero competente. Volvería, aunque probablemente no con una maleta muy grande.”

“Excelente base para un viaje a Londres. La habitación era tranquila, la cama cómoda y todo funcionaba exactamente como debería. El personal fue servicial sin ser intrusivo. Una estancia suave y sin problemas de principio a fin.”

¿Cómo crees que te fue? La mayoría de las personas, según Claire Hardaker, profesora de lingüística forense en la Universidad de Lancaster, solo aciertan este tipo de juicio aproximadamente el 60% del tiempo. Su prueba en línea, Bot or Not, pide a los usuarios que identifiquen los falsos en una serie de 15 críticas. La tasa de éxito moderada podría sorprender a aquellos convencidos de que pueden detectar la escritura de IA a 50 pasos de distancia. Cuando surgieron dudas en mayo sobre la autenticidad de un cuento ganador de premios de Jamir Nazir, los usuarios de las redes sociales fueron rápidos en su condena. “Si sabes, sabes”, comentó uno. Nazir luego le dijo a The Atlantic que no usó IA.

Hardaker dice que sus encuestados tienden a confiar en algunas reglas rápidas para identificar el lenguaje de IA, incluida la presencia de clichés y el uso de guiones. La “regla de tres”, donde las palabras o frases se organizan en un trío satisfactorio, también se cree que es un indicio. “Las personas han aprendido rubricas muy simplistas y ahora las aplican desenfrenadamente en todas partes”.

Hay un problema, sin embargo: estos “indicativos” también son característicos de la escritura humana, en la que, después de todo, se entrenaron los grandes modelos de lenguaje (LLM) que los producen. “Podrías remontarte a Charles Dickens y decir que también tenía IA, porque usó el guion corto”, dijo. Y los oradores han conocido la regla de tres desde que Julio César dijo “Veni, vidi, vici”. En nuestros ejemplos de críticas de hoteles, solo el primero fue auténtico. ¿Lo notaste?

(Tomado de: The Guardian)