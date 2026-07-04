Wimbledon 2026: Serena Williams se retira del dobles con su hermana Venus por lesión de rodilla

Serena Williams se retiró de su aparición prevista en Wimbledon en dobles con su hermana mayor Venus debido a una lesión en la rodilla.

La pareja estadounidense, seis veces campeona de dobles en el All England Club, tenía previsto reunirse en una cancha de Grand Slam por primera vez desde 2022 más tarde el sábado.

Sin embargo, Serena Williams, de 44 años, no está lo suficientemente en forma para jugar después de sufrir un problema en la rodilla durante su derrota ante el Maya Joint de Australia el martes.

La 23 veces campeona individual de Grand Slam no habló con los medios de comunicación después del partido, y los organizadores de Wimbledon dijeron que “no era capaz de asumir” sus deberes.

“Estoy desconsolada por tener que retirarme del dobles”, dijo Serena en una publicación en Instagram, externo.

“Volver a competir ha sido un regalo, y la oportunidad de jugar junto a Venus una vez más significó mucho para mí.

“Hice todo lo que pude para estar preparado, pero desafortunadamente mi rodilla simplemente no está lista para competir”.

Las esperanzas de Williams de jugar en dobles el sábado parecían haber mejorado después de que su partido fuera agregado al orden de juego del viernes.

A su partido contra Camila Osorio de Colombia y Solana Sierra de Argentina se le asignó una cancha y no debía jugarse antes de las 16:30 BST.

Sugirió que a Williams se le estaba dando el mayor tiempo posible para declararse en forma después de que su rodilla se hinchó durante una valiente derrota en tres sets ante Joint, de 20 años.

El plan flexible también dejó a Wimbledon sin problemas de programación en caso de que las superestrellas estadounidenses se retiraran.

“Estoy especialmente agradecida al director del torneo, Jamie Baker, y a todo el equipo del torneo por darme todas las oportunidades de jugar aquí”, dijo Serena WIlliams.

“Gracias a los fans por su increíble apoyo y por hacer que este regreso sea tan significativo.

“Todo lo que puedo decir es que permanezcan atentos a una ciudad cercana”.

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