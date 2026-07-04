Proyecto de educación en el extranjero para mujeres y niñas cancelado por el Reino Unido después de dos años.

Un destacado programa de educación superior, destinado a mantener a 1 millón de niñas en la escuela en África, Asia y el Medio Oriente, ha sido cancelado por el gobierno británico solo dos años después de su anuncio.

El esquema, Fortalecimiento de la educación superior para el empoderamiento femenino (SHEFE), que fue presentado con cierto entusiasmo hace dos años por el gobierno conservador saliente, tenía un presupuesto de £45 millones para aumentar el acceso a la educación superior para 1 millón de estudiantes en todo el mundo. Ahora ha tenido su licitación retirada, dijo la Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo (FCDO).

En mayo, Yvette Cooper, la secretaria de Relaciones Exteriores, enfatizó su compromiso con las mujeres y las niñas, declarando que eran una prioridad en la FCDO y que estaba “determinada a trabajar a través de fronteras para asegurar que la seguridad de las mujeres sea una prioridad mundial”.

Bambos Charalambous, el diputado laborista que preside el grupo parlamentario multipartidista sobre educación global, dijo que estaba preocupado. “Me preocupa que un programa insignia de educación superior diseñado para empoderar a mujeres y niñas y ayudarlas a alcanzar su potencial parezca haber sido eliminado debido a los recortes de ayuda”, dijo.

“La FCDO ha reconocido cómo estas asociaciones pueden transformar vidas, al tiempo que benefician a las instituciones aquí en casa. Es vital empezar a pensar ahora en cómo reconstruir a partir de los recortes de ayuda para salvar proyectos similares”.

El programa fue diseñado en parte porque las niñas que se benefician de una educación superior tienen hasta seis veces menos probabilidades de casarse siendo niños y son menos propensas a experimentar violencia por parte de su pareja. Las mujeres que tienen niveles avanzados de aprendizaje también aumentan sus ingresos.

Personas que trabajan en los sectores de desarrollo internacional y educación afirmaron que la decisión de eliminar SHEFE fue la última acción para minar gravemente el compromiso declarado del Reino Unido con las mujeres y las niñas.

La Oficina de Interior ha bloqueado nuevas visas de estudio para solicitantes de Afganistán, Sudán, Myanmar y Camerún, lo que significa que muchas mujeres cuyas oportunidades de estudio en sus propios países estaban restringidas se perderán oportunidades que cambian la vida. Las universidades británicas ganan grandes cantidades de dinero de estudiantes extranjeros, que pagan tarifas mucho más altas que los estudiantes nacidos en el Reino Unido.

Joseph Nhan-O’Reilly, cofundador de la Red Parlamentaria Internacional para la Educación, dijo: “El gobierno habla de su compromiso con las mujeres y las niñas, pero en cada paso niega a las niñas más marginadas del mundo la cosa que todos están de acuerdo en que tiene el mayor impacto en sus vidas y en la de sus comunidades: acceso a la educación superior”.

A principios de este año, la FCDO anunció que cancelaba la licitación para su programa planeado Educación para Todos en Sudán del Sur, dijo Nhan-O’Reilly. El esquema de £150 millones había sido diseñado para apoyar la educación de niñas y niños con discapacidades en uno de los países más pobres del mundo, con una de las tasas más altas de niños fuera de la educación y la cuarta tasa de alfabetización más baja del mundo.

El año pasado, Charalambous escribió en Independent que un programa del Reino Unido en la República Democrática del Congo, que había visto a decenas de miles de niñas yendo a la escuela por primera vez, estaba siendo abandonado. También se redujo el trabajo educativo en Etiopía, Sierra Leona, Nigeria y Zimbabue, y el Departamento de Educación para Niñas de la FCDO perdió el 51% de su financiamiento.

Un portavoz de Bond, una red del Reino Unido para organizaciones que trabajan en desarrollo internacional y ayuda humanitaria, dijo: “Cualquier recorte a programas que apoyan a mujeres y niñas, incluida la educación, amenaza con revertir los logros obtenidos en la erradicación de la violencia y explotación basadas en el género, y en el avance de la igualdad de género a nivel mundial”.

“El año pasado, una encuesta de More in Common encontró que la mayoría del público del Reino Unido quería que los programas que protegen la seguridad de mujeres y niñas estuvieran protegidos de los recortes al presupuesto de ayuda del Reino Unido. Instamos a la secretaria de Relaciones Exteriores a mantener su compromiso de priorizar la seguridad, los derechos humanos y las oportunidades económicas de mujeres y niñas en todo el mundo”.

Según un análisis de Unicef, la ayuda internacional a la educación se proyecta que disminuirá en $3.2 mil millones (£2.4 mil millones) para 2026, una caída del 24%. Se estima que 6 millones más de niños corren el riesgo de estar fuera de la escuela para fin de año, con el 30% de ellos en entornos humanitarios. Esto equivale a vaciar todas las escuelas primarias de Alemania e Italia combinadas.

El Reino Unido había sido uno de los defensores de la educación global, dijo Nhan-O’Reilly, y los recortes anunciados el año pasado siguieron de cerca a los de los Estados Unidos. “Estos recortes no se pueden ver por separado; han establecido el tono e influenciado la postura y el nivel de compromiso de muchos otros donantes”, dijo.

El primer ministro, Keir Starmer, anunció el año pasado que el presupuesto de ayuda del Reino Unido se reduciría del 0.5% del ingreso nacional bruto al 0.3% en 2027, su nivel más bajo desde que comenzaron los registros. El objetivo de la ONU es que los países den el 0.7%, algo que el ex primer ministro conservador David Cameron se comprometió a hacer en 2012 a pesar de las protestas de su propio partido.

La reducción en 2025 fue una reversión de los compromisos del manifiesto laborista y llevó a la renuncia de Anneliese Dodds, la entonces ministra de desarrollo internacional.

“Hemos quedado absolutamente atónitos y devastados por estos recortes que ocurrieron bajo el gobierno laborista”, dijo Nhan-O’Reilly. “Claramente, son una ruptura en el manifiesto. Esto fue un gran error y traición al sector”.

Un portavoz de la FCDO dijo que los recortes de ayuda eran para financiar un aumento en el gasto en defensa. “La seguridad nacional es el primer deber de este gobierno”, dijo. “Esto no significa retroceder en nuestros valores – proteger a mujeres y niñas es ahora una prioridad del Ministerio de Relaciones Exteriores. El financiamiento para abordar la violencia contra mujeres y niñas está protegido este año”.