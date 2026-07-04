Donde las clasificaciones de la FIFA y los mercados de apuestas de la Copa del Mundo discrepan

El Mundial de la FIFA 2026 ha llegado a la etapa de los 16 equipos, lo que significa que cada país restante está a cuatro victorias de levantar el trofeo, y muchos de ellos tienen una verdadera oportunidad de lograrlo. Pero esa oportunidad no se mide como un número fijo único. Cambia con las suposiciones previas, la evidencia que se está evaluando y el sistema utilizado para convertir ambas en una probabilidad.

El torneo ya ha generado emoción e incertidumbre con una etapa de eliminación ampliada e incentivos en la fase de grupos que hacen que la Copa del Mundo se sienta más grande que su bracket. Los tres países anfitriones llegaron a los octavos de final y han roto largas rachas de mal rendimiento internacional. Estados Unidos ingresó a su partido de octavos de final contra Bosnia y Herzegovina habiendo perdido 10 partidos seguidos contra oponentes europeos, luego ganó 2-0 para llegar a los octavos de final. Mientras que México puso fin a una sequía de 40 años de competencia sin victorias en la fase de eliminación en la Copa del Mundo.

Las rondas restantes son inciertas, pero esa incertidumbre se está evaluando desde múltiples ángulos. Los rankings de la FIFA, las probabilidades de apuestas y los mercados de predicción están asignando probabilidades al mismo resultado: qué equipo ganará la Copa del Mundo. En un sentido bayesiano, esas diferencias se esperan. Las probabilidades difieren porque cada fuente pondera diferentes evidencias y utiliza un mecanismo diferente para traducir la incertidumbre en un pronóstico.

(ShortContext: El artículo explora cómo se construyen las probabilidades de título de la Copa del Mundo desde diferentes perspectivas y fuentes, como los rankings de la FIFA, las probabilidades de apuestas y los mercados de predicción.)

Cómo se Construyen las Probabilidades de Título de la Copa del Mundo

El campo restante de la Copa del Mundo se puede evaluar desde tres perspectivas de probabilidad. Los rankings de la FIFA proporcionan una visión de la fuerza del equipo. Las probabilidades de apuestas proporcionan una visión de la casa de apuestas. Los mercados de predicción proporcionan una visión del mercado negociable. Los tres asignan una probabilidad a la misma pregunta: ¿qué equipo es más probable que gane la Copa del Mundo?

Para este análisis, se utilizaron puntos de ranking de la FIFA para representar la fuerza del equipo, las probabilidades de DraftKings para representar el precio de la casa de apuestas y los precios del mercado de campeonatos de Kalshi para representar el precio del mercado de predicción. Los puntos de ranking de la FIFA son útiles porque pueden tratarse como calificaciones de estilo Elo. En un marco de estilo Elo, la diferencia de calificación entre dos equipos se puede convertir en una probabilidad estimada de victoria para un partido cara a cara. El equipo mejor calificado recibe una probabilidad más alta de avanzar, mientras que el equipo menos calificado aún tiene la oportunidad de ganar.

La simulación comienza con los 16 equipos restantes en el cuadro de la Copa del Mundo. Para cada partido, el modelo compara los puntos de ranking de la FIFA de los dos equipos, convierte la diferencia de calificación en una probabilidad de victoria y selecciona aleatoriamente un ganador utilizando esa probabilidad. El ganador avanza a la siguiente ronda. El proceso se repite a través de los cuartos de final, semifinales, partido por el tercer lugar y final. La probabilidad de título de cada equipo es la parte de los torneos simulados en los que ese equipo ganó la Copa del Mundo. La misma simulación también realiza un seguimiento de cuántas veces alcanza cada equipo cada etapa del cuadro, incluidos los cuartos de final, semifinales, final, partido por el tercer lugar, segundo lugar y campeonato. Las probabilidades de las apuestas de DraftKings se convirtieron en probabilidades implícitas y se normalizaron para eliminar el overround de la casa de apuestas. Los precios de Kalshi se leyeron como probabilidades de mercado y se normalizaron cuando fue necesario. Esto creó tres estimaciones comparables para cada equipo: una probabilidad basada en los rankings de la FIFA, una probabilidad implícita de la casa de apuestas y una probabilidad de mercado de predicción.

Las Probabilidades de Título de la Copa del Mundo Dependen de la Plataforma

La simulación basada en los rankings de la FIFA proporciona una visión base del campo restante de la Copa del Mundo. Utiliza una entrada transparente, los puntos de ranking de la FIFA, para estimar la fuerza del equipo y luego aplica esa entrada a todo el cuadro restante. Desde esa perspectiva, la carrera por el título está concentrada cerca de la cima. Argentina y Francia forman el grupo líder, con probabilidades de campeonato basadas en el modelo del 25.2% y 24.5%, respectivamente. España le sigue con un 14.1%, mientras que Inglaterra y Brasil también siguen siendo contendientes centrales.

(ShortFactCheck: Los rankings de la FIFA, las probabilidades de apuestas y los precios de los mercados de predicción están asignando probabilidades a la misma pregunta: ¿qué equipo es más probable que gane la Copa del Mundo?)

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