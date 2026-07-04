Jürgen Klopp mantiene conversaciones en Alemania: Estoy más que recargado, estoy listo

Jürgen Klopp ha confirmado que está en negociaciones para hacerse cargo del equipo de Alemania y dice que ha “recuperado” la energía que le faltaba cuando dejó el Liverpool. Klopp es el candidato preferido de la federación alemana de fútbol después de que Julian Nagelsmann renunciara el viernes, cuatro días después de que Alemania perdiera en penales contra Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo.

“Julian renunció y la [federación] está trabajando en la sucesión y se acercó a mí en el transcurso de esas consideraciones,” dijo Klopp a la cadena de televisión alemana Magenta TV.

Klopp fue el único entrenador mencionado en un comunicado de la federación sobre el futuro del equipo, que dijo que había “señalado su disposición” para hacerse cargo. Klopp dijo que las conversaciones llevarían tiempo debido a su contrato como jefe de fútbol global para la red de clubes de Red Bull.

Klopp no ha dirigido desde que dejó el Liverpool en 2024, diciendo en ese momento que se estaba “quedando sin energía” después de ocho años con el club donde ganó la Premier League y la Liga de Campeones. “Hace unos dos años me detuve en el Liverpool y dije que me faltaba la energía para otro trabajo o para otro año con el Liverpool,” dijo. “Desde entonces, estoy más que recargado, estoy listo.”

El próximo entrenador de Alemania deberá hacer cambios drásticos y Klopp dijo que necesitaría conversaciones intensivas con la federación para acordar los puntos clave sobre cómo transformar la fortuna del equipo.

Fue la tercera Copa del Mundo masculina consecutiva en la que Alemania no alcanzó los octavos de final. Alemania no ha ganado un partido de eliminación directa desde que venció a Argentina en la final de 2014.

Klopp dijo que Nagelsmann era un “excelente entrenador” y no era culpable de los problemas más profundos del equipo. “El fútbol alemán obviamente está en un momento de cambio ahora,” dijo Klopp. “Ahora necesitamos cambiar las cosas fundamentalmente. Ya sea que sea yo al final o quien sea, eso no cambia el hecho de que los cambios son necesarios.”

Klopp ha tenido una presencia destacada como comentarista en la televisión alemana en la Copa del Mundo, incluso participando en entrevistas postpartido con Nagelsmann al costado del campo. En el inmediato después de la derrota ante Paraguay, dijo que no había pensado en asumir el cargo de Alemania.