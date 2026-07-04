El Sahel se retira de la CPI, ONG advierten sobre impunidad por crímenes de guerra.

El Sahel se retira de la CPI, ONG advierten sobre impunidad por...

Burkina Faso, Mali y Níger han iniciado un proceso de un año para retirarse de la Corte Penal Internacional, una medida que defensores de los derechos humanos dicen dejará a las víctimas de crímenes de guerra sin acceso a la justicia.

En una declaración publicada el miércoles, la Corte Penal Internacional (ICC) confirmó que Malí, Burkina Faso y Níger habían iniciado el proceso de retirarse del Estatuto de Roma, el tratado que estableció la ICC.

Los países de África Occidental, todos liderados por juntas militares tras una serie de golpes entre 2020 y 2023, anunciaron por primera vez su retiro de la ICC en septiembre pasado, calificándola de “una herramienta de represión neocolonial”.

Las tres naciones, ahora unidas en una alianza llamada la Alianza de Estados del Sahel (AES), acusaron a la corte, con sede en La Haya, de carecer de imparcialidad y politizar los problemas de derechos humanos.

Níger abandonó oficialmente la ICC el 18 de junio y Burkina Faso y Malí siguieron el 24 de junio, notificando a las Naciones Unidas, que facilitó el Estatuto de Roma, de sus respectivas decisiones.

La Corte Penal Internacional ha invitado a los tres países a permanecer y entablar un diálogo con la institución.

Los estados del AES siguen siendo responsables

La ICC es el tribunal permanente de crímenes de guerra del mundo, que juzga a individuos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el delito de agresión cuando los tribunales nacionales se muestran reacios o no pueden actuar.

Una declaración de la ICC dijo que la medida corre el riesgo de debilitar los esfuerzos globales para acabar con la impunidad y socavar la búsqueda de justicia. Instó a los tres países a mantenerse comprometidos con el estatuto.

La declaración también dijo que la decisión de retirarse no libera a un estado de las obligaciones contraídas mientras aún era parte del tratado.

Julien Antouly, profesor de derecho internacional y especialista en la región del Sahel, dijo a RFI que la retirada “no cambia fundamentalmente la situación desde un punto de vista legal”, ya que la corte aún puede procesar a los países en el próximo año.

Todavía tiene derecho a investigar quejas ya recibidas. La ICC ha estado trabajando en un caso abierto en Malí desde 2012, por ejemplo.

Víctimas ‘negadas de justicia’

Según Amnistía Internacional, la medida “consagra impunidad y amenaza con negar a las víctimas de crímenes de guerra justicia y reparaciones”.

Marceau Sivieude, director regional de la ONG para África Occidental y Central, dijo en un comunicado que esta decisión “amenaza con negar a miles de víctimas la posibilidad de verdad, justicia y reparaciones”.

Amnistía ha documentado crímenes bajo el derecho internacional cometidos contra civiles durante conflictos en cada uno de los tres países, y dice que muchos de estos podrían caer bajo la jurisdicción de la ICC.

Los tres países están luchando contra insurgencias islamistas que han tomado grandes áreas de territorio y han intensificado los ataques a objetivos militares este año. Grupos de derechos humanos han acusado a los militantes, así como a las fuerzas armadas de Burkina Faso y Malí, de posibles abusos.

Human Rights Watch (HRW) también publicó una declaración diciendo que la retirada de los países del Sahel de la ICC “traiciona a las víctimas”.

“La Unión Africana y todos los países miembros de la ICC deberían urgir públicamente y en privado a Burkina Faso, Malí y Níger a seguir formando parte de la lucha de la comunidad mundial contra la impunidad y revertir sus decisiones de retirarse de la ICC”, dijo la Consejera de Justicia Internacional de HRW, Tamara Aburamadan.

Las notificaciones de retiro aún pueden revertirse, como se vio en Gambia y, más recientemente, en Hungría.