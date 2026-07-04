El desfile del 4 de julio en Washington ha terminado. Los fuegos artificiales siguen encendidos

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El Desfile del Día de la Independencia Nacional de Washington ha sido cancelado, según un anuncio de los organizadores el viernes por la noche.

El desfile estaba programado para conmemorar el 250 cumpleaños de la nación y comenzaría a las 10:30 am EST. Sábado.

Todd Marcocci, presidente de Under The Sun Productions, que supervisaba el desfile, dijo que la medida se tomó tras consultar con el Servicio de Parques Nacionales, el gobierno de la ciudad de DC y Freedom 250, la organización sin fines de lucro que supervisa las celebraciones del aniversario. “Esta decisión se tomó después de una extensa y cuidadosa consideración de que la seguridad de nuestros participantes, espectadores y personal es la máxima prioridad”, dijo.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una advertencia de calor extremo para el área de DC, vigente desde las 10 am hasta las 9 pm ET del sábado. La agencia dijo que se espera que los valores del índice de calor, que combinan temperatura y humedad, alcancen entre 110°F y 115°F, y advirtió que “las enfermedades relacionadas con el calor aumentan significativamente durante eventos de calor extremo y alta humedad”.

El NWS dijo que, junto con la alta humedad, las bajas temperaturas matutinas de entre 70 y 80 grados significarían “poco o ningún alivio durante la noche”. El servicio también advirtió que “un calor excesivo prolongado puede afectar los sistemas de energía, agua y transporte”. Una alerta separada de Código Púrpura sobre la calidad del aire, que indica “muy insalubre”, también está vigente para DC el sábado.

La cancelación se produjo horas después de que Washington registrara su día más caluroso en décadas. El Aeropuerto Nacional Reagan alcanzó los 102°F el viernes por la tarde, rompiendo un récord de 101°F para esa fecha específica, que se había mantenido desde 1966. Se pronostica que las temperaturas del sábado se acercarán o igualarán esa cifra, lo que lo convertiría en el 4 de julio más caluroso registrado en la ciudad.

La cancelación del desfile afectó a los participantes que habían viajado específicamente para el evento, incluidos 80 estudiantes de la banda de música de Grand Island Senior High de Nebraska, que debían actuar. Su distrito escolar confirmó a una estación de televisión local el viernes por la noche que la banda ya no participaría.

El calor ya ha interrumpido otros actos festivos en la ciudad. La Gran Feria Estatal Estadounidense en el National Mall cerró sus puertas durante varias horas el viernes por la tarde antes de reabrir a las 5 pm. La policía del Capitolio de Estados Unidos también confirmó que la entrada al concierto “A Capitol Fourth” del viernes por la noche se retrasó.

Las cancelaciones e interrupciones se extienden a todo el país.

Múltiples eventos en Filadelfia, donde se firmó la Declaración de Independencia en 1776, se vieron afectados por las temperaturas extremas. Se canceló el Desfile del Semiquincentenario de la Independencia del viernes, mientras que el espectáculo de fuegos artificiales del sábado se pospuso hasta la medianoche.

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Muchas comunidades de Colorado, incluidas Durango y Vale, han cancelado sus espectáculos de fuegos artificiales debido al riesgo de incendios forestales.

En Haddon Township, Nueva Jersey, las autoridades cancelaron el desfile del Día de la Independencia debido al “calor opresivo y la humedad” que se pronosticaba. Los desfiles en Leesburg y Fairfax, Virginia, y en Takoma Park y Laurel, Maryland, también fueron cancelados debido al calor.

La ola de calor se extiende mucho más allá de la región de la capital. Alrededor de 120 millones de estadounidenses en una franja del este y sur de EE. UU. se enfrentan a algún tipo de riesgo de calor importante o extremo el sábado, según la Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica del NWS.

El telón de fondo de todo esto es un aniversario para el cual la administración Trump ha pasado meses preparándose. En una proclamación emitida el viernes desde el Monte Rushmore, el presidente Trump marcó el semiquincentenario invocando a los Fundadores, el cruce de Washington del Delaware y Valley Forge.

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También esbozó una serie de ambiciones futuras: devolver a los estadounidenses a la Luna, llegar a Marte y liderar la inteligencia artificial. La administración organizó las celebraciones del National Mall de esta noche bajo el lema Freedom 250, lo que generó críticas de los demócratas.

El espectáculo de fuegos artificiales del sábado, anunciado por la Casa Blanca como el más grande en la historia del país, sigue programado y comenzará a las 22:30 horas desde los terrenos del Monumento a Washington, después de un discurso presidencial que Trump prometió que sería “realmente largo”.

Sin embargo, el NWS también advirtió sobre la posibilidad de “tormentas severas” durante la tarde y la noche, que podrían producir “ráfagas de viento destructivas de hasta 70 a 80 mph”.