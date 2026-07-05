Serena Williams se retira del partido de dobles en Wimbledon debido a una lesión

Serena Williams se retira del partido de dobles en Wimbledon debido a...

LONDRES — LONDRES (AP) â€” Serena Williams se retiró de su partido de dobles con su hermana Venus en Wimbledon el sábado debido a una lesión en la rodilla derecha.

Serena, de 44 años, se lesionó durante su regreso al singles a principios de semana â€” en una derrota en tres sets.

â€œEstoy destrozada de tener que retirarme del dobles. Volver a competir ha sido un regalo, y la oportunidad de jugar al lado de (at)venuswilliams una vez más significaba mucho para mí. Hice todo lo posible, pero desafortunadamente mi rodilla simplemente no está lista para competir,â€ dijo Serena en una publicación de Instagram.

La publicación incluía imágenes de cuatro jeringas que Serena dijo â€œmuestra el líquido que drenaron de mi rodilla después de mi partido de singles.â€ En un video adjunto se la ve caminando con vendajes arriba y abajo de su pierna derecha y lo que parecía ser una de sus hijas sosteniendo un bastón para ella.

Sin embargo, con el Abierto de Estados Unidos acercándose, Serena indicó que podría jugar de nuevo en otro lugar pronto.

â€œTodo lo que puedo decir,â€ dijo Serena, â€œes estar atentos a una ciudad cerca de ustedes.â€

Las hermanas Williams â€” Venus tiene 46 años â€” estaban programadas para jugar contra Camila Osorio y Solana Sierra. Era el único partido de dobles de primera ronda que no estaba programado antes en la semana, habiendo sido retrasado para darle a Serena más tiempo para recuperarse.

Serena fue derrotada 6-3, 6-7 (6), 6-3 por la australiana Maya Joint de 20 años el martes.

Venus jugó en el torneo de dobles mixtos el viernes junto con Kevin Krawietz, perdiendo en sets corridos contra Tereza Mihalikova y Lloyd Glasspool.

Las hermanas Williams son campeonas seis veces como socias en dobles femeninos en Wimbledon.

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