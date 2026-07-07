Autoridades estatales investigan tiroteo fatal de la Guardia Nacional de un hombre en Memphis

Las autoridades de Tennessee están investigando un tiroteo fatal en Memphis a manos de dos tropas de la Guardia Nacional que ha planteado nuevas preguntas sobre el despliegue de tropas en ciudades de EE. UU.

Los guardias mataron a Tyrin Johnson, de 20 años, durante una persecución a pie alrededor de las 4 a.m. el domingo, según la Oficina de Investigación de Tennessee. La Guardia Nacional se unió a la policía de Memphis después de informes de que un hombre estaba armado con una pistola y había disparado tiros en la zona, dijo la Oficina de Investigación de Tennessee.

La policía de Memphis dijo que los guardias dispararon al hombre después de que este les apuntara con su arma.

La TBI no detalló cómo se intensificó el incidente, pero dijo que está investigando. La Guardia Nacional de Tennessee no respondió a la solicitud de comentarios de ABC News.

El tiroteo se produce cuando se acerca el primer aniversario de la decisión sin precedentes del presidente Donald Trump de desplegar tropas en varias ciudades estadounidenses. Alrededor de 1,472 guardias nacionales permanecen en Memphis, y otros 120 están desplegados en Nueva Orleans.

La misión más grande está en Washington, D.C., donde aproximadamente 5,000 guardias, la mayoría provenientes de estados liderados por republicanos, siguen operando. Todos estos soldados están desplegados bajo órdenes de la llamada “Título 32”, lo que significa que su movimiento es controlado por su gobernador pero financiado por el gobierno federal.

Aunque es inusual que el personal militar participe en el apoyo a la aplicación de la ley nacional, las tropas tienen autoridad legal limitada y realizan principalmente roles de seguridad, logística y apoyo en lugar de tareas de policía directa.

Los legisladores locales dijeron a ABC News que estaban consternados por la tragedia pero dudaban en decir más mientras avanzaba la investigación.

El alcalde de Memphis, Paul Young, calificó el tiroteo de “lamentable” en un comunicado, aunque se negó a hacer más comentarios.

La directora ejecutiva de la ACLU de Tennessee, Miriam R. Nemeth, pidió “una contabilidad completa, transparente e independiente de lo ocurrido exactamente cuando las tropas de la Guardia Nacional de Tennessee dispararon contra un civil”.

Memphis, una ciudad que ha lidiado durante mucho tiempo con altas tasas de criminalidad, ha sido vigilada de cerca como caso de prueba para la iniciativa de la Casa Blanca de combatir la delincuencia urbana, con la cooperación del liderazgo del estado liderado por los republicanos.